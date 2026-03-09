Iran ponownie zaatakował kraj NATO. "Pocisk zestrzelono"

Do zdarzenia doszło w prowincji Gaziantep, nieopodal granicy z Syrią. Pocisk został strącony przez systemy obrony przeciwrakietowej NATO znajdujące się we wschodniej części Morza Śródziemnego

Tureckie ministerstwo obrony przekazało, że szczątki pocisku nie wyrządziły żadnych uszkodzeń, nie było też żadnych ofiar ataku.

Resort zapewnia, że Turcja "ceni pokojowe relacje i stabilność w regionie i nie zawaha się działać, jeśli bezpieczeństwo jej przestrzeni powietrznej lub terytorium będzie zagrożone".

"Po raz kolejny podkreślamy, że wszystkie niezbędne kroki zostaną zdecydowanie i bez wahania podjęte przeciwko wszelkiemu zagrożeniu wymierzonemu w terytorium naszego kraju lub przestrzeń powietrzną. Przypominamy wszystkim, że stosowanie się do tureckich ostrzeżeń w tej sprawie jest w interesie wszystkich" – przekazano.

Burhanettin Duran, szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta, poinformował, że konieczne jest dążenie do obniżenia napięcia w regionie i uniknięcia eskalacji konfliktu.

Kolejny atak na Turcję

To już kolejny atak Iranu na Turcję. 4 marca systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO, rozmieszczone we wschodniej części Morza Śródziemnego, zniszczyły pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu.

Rzecznik NATO Allison Hart zapewniła wówczas, że Sojusz potępia irański atak. – NATO zdecydowanie popiera wszystkich sojuszników, w tym Turcję, w obliczu nieustannych ataków Iranu w całym regionie – przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską.

– Nasza postawa odstraszania i obrony pozostaje silna we wszystkich obszarach, w tym w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej – dodała.

Agencja Reutera oceniała wręcz, że incydent oznacza, że Turcja została wciągnięta w narastający konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

"Wszystkie niezbędne kroki w celu obrony naszego terytorium i przestrzeni powietrznej zostaną podjęte zdecydowanie i bez wahania. Przypominamy wszystkim stronom, że zastrzegamy sobie prawo do reagowania na wszelkie wrogie działania przeciwko naszemu krajowi" – ostrzegała wówczas Turcy.

