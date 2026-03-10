Lisicki: Amerykanie nie mają żadnego planu. Ziemkiewicz: Za to Izrael ma jasny
Im dłużej ta wojna trwa, to wszyscy widzą, jak duża jest rola Izraela jako tego głównodowodzącego – wskazuje red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów mianowało w niedzielę (8 marca) Modżtabę Chameneiego, syna zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach ajatollaha Alego Chameneiego, na stanowisko najwyższego przywódcy Iranu.

Według amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal", prezydent USA Donald Trump powiedział swoim współpracownikom, że jest gotów poprzez zamach na nowego przywódcę Iranu, jeśli ten nie pójdzie na ustępstwa, w szczególności dotyczące zakończenia irańskiego programu nuklearnego.

Źródło: DoRzeczy.pl
