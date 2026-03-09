Globalny gracz zwiększa zakupy ropy naftowej z Rosji

Po rozpoczęciu wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi Cieśnina Ormuz została w praktyce wyłączona ze światowego obiegu. Ceny ropy naftowej wzrosły, bo około 20 procent światowego zapotrzebowania na ropę naftową i około 20 procent skroplonego gazu ziemnego jest transportowane przez wspomniany szlak żeglugowy.

Indie są trzecim co do wielkości importerem ropy naftowej na świecie, z czego około 40 proc. ropy sprowadzają właśnie z Bliskiego Wschodu przez Cieśninę Ormuz.

Cieśnina Ormuz nieczynna. Indie kupują ropę naftową z Rosji

W tym kontekście na konflikcie rozgorzałym na Bliskim Wschodzie mogą skorzystać inne państwa eksportujące ropę naftową. Branżowe media podają w poniedziałek, że indyjska spółka Reliance Industries kupiła w bieżącym miesiącu co najmniej 6 milionów baryłek tego surowca z Federacji Rosyjskiej.

Towar załadowane na statki od 5 marca są ponadto zwolniony z wprowadzonych wcześniej amerykańskich sankcji. Ponadto rafinerie indyjskie korzystają z wysokich rabatów, które Rosja przyznała im, kiedy Zachód nałożył na sankcje gospodarcze.

Indie były największym nabywcą rosyjskiej ropy naftowej transportowanej drogą morską po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., jednak w styczniu tego roku ich rafinerie zaczęły ograniczać zakupy pod presją i sankcjami Waszyngtonu. Teraz sytuacja ponownie może ulec zmianie.

Baryłka Brent za 117 dolarów

Po agresji Izraela i USA na Iran i uderzeniach Islamskiej Republiki na cele w sąsiednich państwach arabskich ceny paliw zaczęły gwałtownie rosnąć także w Europie. W poniedziałek rano cena za baryłkę ropy Brent dochodziła już do 117 dolarów, podczas gdy wcześniej płacono poniżej 70 dolarów.

Prezydent USA Donald Trump podkreśla, że wzrost ceny ropy naftowej ma charakter krótkoterminowy, które gwałtownie spadną, gdy minie groźba zniszczenia irańskiego zagrożenia nuklearnego, to bardzo niska cena dla Stanów Zjednoczone, świata".

