Orban podjął ważną decyzję. Węgry ograniczają ceny paliwa

„Węgierski rząd przywraca limit cen paliw” – ogłosił premier Viktor Orban w poniedziałek po południu na swojej stronie na Facebooku.

Ceny ropy w górę. Orban zapowiada ograniczenia cen na Węgrzech

Podkreślił, że węgierski rząd podjął na poniedziałkowym posiedzeniu decyzję o wprowadzeniu „ceny chronionej” na benzynę i olej napędowy, ponieważ „w wyniku wojny irańskiej i ukraińskiej blokady ropy, międzynarodowa eksplozja cen ropy niestety dotarła również do Węgier”. Sprzedawcy detaliczni nie mogą przekraczać tego poziomu.

Ceny benzyny na Węgrzech wyniosą 595 forintów, a oleju napędowego 615 forintów.

Viktor Orban mówił również o uwolnieniu rezerw państwowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Cena chroniona, czyli zamrożenie cen, dotyczy wyłącznie pojazdów z węgierskimi tablicami rejestracyjnymi i zostanie rozszerzona na osoby prywatne, a także pracowników rolnych, przewoźników i przedsiębiorców.

Orban chce zawieszenie sankcji energetycznych wobec Rosji

Wcześniej w poniedziałek premier Węgier poinformował na platformie X, że ukraińska blokada ropy naftowej i wojna na Bliskim Wschodzie powodują gwałtowny wzrost cen ropy”. Dodał, że „Europa musi działać”.

„Dziś napisałem do Antonio Costy i Ursuli von der Leyen, wzywając do przeglądu i zawieszenia sankcji nałożonych na rosyjskie dostawy energii” – przekazał szef węgierskiego rządu.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

2 marca Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

Od rozpoczęcia ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran cena ropy na świecie stale rośnie. Wcześniej za baryłkę ropy Brent płacono poniżej 70 dolarów. W poniedziałek nad ranem cena dochodziła już do 117 dolarów.

