"Przestańcie nas straszyć i szantażować!". Orban dosadnie zwrócił się do Zełenskiego

Viktor Orban zamieścił w sobotę na platformie X wpis, w którym zwrócił się do prezydenta Ukrainy.

„Wołodymyrze Zełenski! Przestańcie nas straszyć i szantażować! Z Węgrami to nie przejdzie” – napisał premier Węgier.

Zełenski grozi Orbanowi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w czwartek wezwał do zakończenia blokady pożyczki UE w wysokości 90 mld euro dla jego kraju. Zagroził przy tym premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi.

– Mamy nadzieję, że pewna osoba w Unii Europejskiej nie zablokuje tych 90 mld euro lub choćby pierwszej transzy, aby nasi obrońcy mogli otrzymać broń. W przeciwnym razie podamy adres tej osoby ukraińskim Siłom Zbrojnym – powiedział, dodając, że „nasze chłopaki do niego dzwonią i porozmawiają z nim w swoim języku”.

Sprawa rurociągu "Przyjaźń"

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Kilka dni później minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

W poniedziałek Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

