"To międzynarodowy skandal". Zajączkowska-Hernik nie kryje oburzenia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w czwartek wezwał do zakończenia blokady pożyczki UE w wysokości 90 mld euro dla jego kraju. Zagroził przy tym premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi.

Zełenski grozi Orbanowi. Skandaliczne słowa

– Mamy nadzieję, że pewna osoba w Unii Europejskiej nie zablokuje tych 90 mld euro lub choćby pierwszej transzy, aby nasi obrońcy mogli otrzymać broń. W przeciwnym razie podamy adres tej osoby ukraińskim Siłom Zbrojnym – powiedział, dodając, że „nasze chłopaki do niego dzwonią i porozmawiają z nim w swoim języku”.

Zajączkowska-Hernik: To międzynarodowy skandal

Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, we wpisie na platformie X oceniła, że „to przekracza wszelkie granice”.

„Prezydent Zełenski grozi premierowi Orbanowi... siłami zbrojnymi, jeśli dalej będzie blokował »pożyczkę« 90 miliardów dla Ukrainy” – napisała.

Europoseł Konfederacji przypomniała, że „Węgry zdecydowały się na taki krok nie z powodu jakiegoś kaprysu, czy złego humoru, tylko w odpowiedzi na to, że Ukraina zatrzymała tranzyt ropy na Węgry rurociągiem »Przyjaźń«”.

„Z tego powodu ceny paliw na Węgrzech wzrosły i premier Orban po prostu twardo staje w obronie swoich obywateli” – dodała.

Przytaczając słowa Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział: „Mamy nadzieję, że jeden człowiek w Unii Europejskiej nie będzie blokować 90 miliardów euro. W innym wypadku damy jego adres naszym siłom zbrojnym i niech przemówią do niego swoim językiem”, Ewa Zajączkowska-Hernik oceniła, że „ktoś tu się mocno rozpanoszył”.

„To międzynarodowy skandal doprawiony faktem, że Komisja Europejska bardziej broni państwa pozaunijnego, jakim jest Ukraina, niż członka Unii Europejskiej, czyli Węgier! Zamiast stanąć w obronie państwa członkowskiego eurokraci przyzwalają na takie szantażowanie ze strony kraju spoza UE” – podkreśliła.

Zdaniem Ewy Zajączkowskiej-Hernik „maski opadły”. „Tak to może się zachowywać prezydent kraju trzeciego świata albo jakiś gangster, a nie prezydent państwa, które chce być krajem cywilizowanym i domaga się szybkiego wejścia do Unii Europejskiej. Wszystkie państwa UE, łącznie z Polską, powinny potępić takie groźby wobec innego kraju członkowskiego!” – stwierdziła europoseł Konfederacji.

