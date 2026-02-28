"Zamordystyczna eurokomuna". Zajączkowska-Hernik oburzona groźną umową

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, oświadczyła w piątek, że Komisja Europejska rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego UE-Mercosur.

– Zgodnie z unijnymi traktatami umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski – powiedziała.

Umowa z Mercosur wchodzi w życie. Zajączkowska-Hernik ostrzega

Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, oceniła na platformie X, że „to jest zamach na nasze zdrowie”.

„Von der Leyen zdecydowała, że UE rozpocznie stosowanie umowy z Mercosur już teraz. Bez czekania na wyrok TSUE i zgodę Parlamentu Europejskiego. W jak głębokim poważaniu trzeba mieć prawo, rolników i zwykłych konsumentów, by tak postąpić?!” – zapytała.

Przypomniała, że wielokrotnie mówił o tym, że „Von der Leyen to największy szkodnik Unii Europejskiej i nie cofnie się przed niczym, by realizować swoje chore zapędy i niemieckie interesy”.

„Cała umowa przeforsowana z oczywistym pogwałceniem unijnych traktatów, do tego bez ratyfikacji Parlamentu Europejskiego, przed zbadaniem umowy przez Trybunał Sprawiedliwości UE (za czym głosował przecież nawet europarlament!) i zaraz po tym jak 62 tony rakotwórczej wołowiny trafiły do UE z Brazylii, a sama Komisja Europejska po przeprowadzeniu audytu przyznała, że Brazylia nie kontroluje żywności, którą nam wysyła. A mimo to Von der Leyen wdraża tymczasowe stosowanie umowy, odlot” – napisała.

Zdaniem Ewy Zajączkowskiej-Hernik „unijne pseudoelity z KE nawet nie udają – to jest działanie wprost wymierzone w interes obywatelski, zdrowie nasze i naszych dzieci, całe polskie rolnictwo i nasze bezpieczeństwo żywnościowe”.

„W normalnej sytuacji po czymś takim Von der Leyen i całej jej Komisja zostaliby zdymisjonowani i dostali zarzuty, bo ich miejsce jest w więzieniu, a nie w unijnych instytucjach. Ale to nie jest normalność, to jest zamordystyczna eurokomuna, gdzie królują afery, bezkarność i deptanie suwerenności” – oceniła.

Europoseł Konfederacji zapytała o polski rząd, który – jej zdaniem – najwyraźniej abdykował.

„Obiecywali, że złożą własną, jednostronną skargę do TSUE na umowę z Mercosur i wciąż tego nie zrobili. Nie ma żadnej poważnej reakcji. Jest przyzwalanie na deptanie naszych praw. Od początku zwodzą i okłamują Polaków, w rzeczywistości realizując interesy brukselsko-niemieckie. Mówmy o tym głośno – rząd Tuska jest współodpowiedzialny za niszczenie polskiego rolnictwa i uderzanie w nasze zdrowie!” – oceniła.

