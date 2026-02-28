Cieśnina Ormuz zamknięta. Orlen reaguje pilnym oświadczeniem

Jak podają światowe media, po atakach USA i Izraela tankowce zaczęły zawracać z newralgicznego szlaku transportowego. Przez wąski, liczący zaledwie ok. 33 km w najwęższym miejscu przesmyk przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy oraz znacząca część globalnego handlu LNG.

"Nie identyfikujemy zagrożeń" – zapewnia Orlen

Koncern w sobotnim oświadczeniu przekazał, że na ten moment nie widzi zagrożeń dla dostaw ropy do Grupy Orlen. Spółka podkreśla, że realizuje strategię dywersyfikacji źródeł surowca i stale monitoruje sytuację geopolityczną. Orlen wskazuje, że ropa trafia do jego rafinerii z różnych kierunków – m.in. z regionu Morza Śródziemnego, Afryki Północnej i Zachodniej oraz Skandynawii. Spółka posiada także długoterminowe kontrakty z Saudi Aramco oraz Equinor, które pokrywają znaczną część zapotrzebowania.

"Obecnie nie identyfikujemy zagrożeń dla ciągłości dostaw ropy naftowej do Grupy Orlen" – podkreślono w komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej.

Tankowce zawracają, rynki w napięciu

Decyzja Teheranu ma jednak wymiar globalny. Koncerny naftowe zaczęły wstrzymywać transporty ropy, paliw i LNG z regionu. Część jednostek oczekuje przed wejściem do cieśniny, inne zawróciły już w trakcie tranzytu. Statki miał odbierać komunikaty radiowe nadawane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej z ostrzeżeniem, że "żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz". Misje międzynarodowe oraz marynarki wojenne państw zachodnich zalecają najwyższą ostrożność.

W związku z zaostrzeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie, niepewna pozostaje także kwestia LNG z Kataru. Polska sprowadza z tego kierunku ok. 2 mld m sześc. gazu rocznie, co stanowi istotną część krajowego importu LNG. Resort energii zapewnia jednak, że obecnie nie ma sygnałów o zagrożeniu realizacji kontraktów, a ewentualne braki mogłyby zostać uzupełnione zakupami spotowymi.

