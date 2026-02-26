Wojtunik w Orlenie. Nowa funkcja

Kadencja rozpoczyna się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu spółki, czyli po dniu odbycia się zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

Paweł Wojtunik to ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania instytucjami o kluczowym znaczeniu państwowym. Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi organizacjami i realizacji złożonych projektów operacyjnych, a także skutecznym zarządzaniu zespołami. Posiada unikalne kompetencje na styku administracji publicznej, służb państwowych oraz sektora finansowego, podano.

Kim jest Paweł Wojtunik?

"W latach 2009-2015 pełnił funkcję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), gdzie odpowiadał za kierowanie jedną z kluczowych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz nadzór nad strategicznymi postępowaniami o znaczeniu krajowym. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z Policją, w tym z pionem zwalczania przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym, gdzie pełnił m.in. funkcje kierownicze. Doświadczenie międzynarodowe zdobywał podczas służby w Scotland Yardzie w Wielkiej Brytanii. W 2016 roku został doradcą premiera Mołdawii z ramienia Unii Europejskiej, wspierając reformy instytucjonalne i antykorupcyjne. W 2024 roku powołany na wiceprezesa Kredobanku na Ukrainie – banku należącego do grupy kapitałowej PKO BP" – czytamy w komunikacie.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

