Wielki powrót Grada i Wojtunika. Trafili do państwowej spółki

Aleksander Grad, były minister skarbu państwa w rządzie PO-PSL oraz PawełWojtunik, były szef CBA, trafili do ARP. W państwowej spółce zostali doradcmi jej nowego prezesa, Bartłomieja Babuśki, który zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Balczuna, obecnie ministra aktywów państwowych.

Rzecznik prasowa ARP, Katarzyna Frendl, nie odpowiedziała na pytania Telewizji Republika w tej sprawie. "Zarząd podejmuje wszelkie działania i decyzje mające na celu jak najlepszy i stabilny rozwój spółki, zawsze kierując się jej dobrem i interesem. Wszelkie kwestie personalne, w tym dotyczące składu zespołu wspierającego prezesa, są wewnętrzną sprawą spółki" – przekazała telewizji. Dodała, że "nie mamy obecnie żadnych oficjalnych informacji do podania do publicznej wiadomości w zakresie poruszanym w pana pytaniu". "Z pewnością poinformujemy o wszystkich istotnych decyzjach w odpowiednim czasie i poprzez właściwe kanały komunikacji" – dodała.

Kim są Aleksander Grad i Paweł Wojtunik?

Aleksander Grad był ministrem skarbu w latach 2007-2011, czyli w pierwszym rządzie Donalda Tuska oraz posłem IV, V, VI i VII kadencji. Jak przypomina Telewizja Republika, to za jego czasów Ministerstwo Skarbu Państwa chciało odsprzedać część akcji Lotosu takim podmiotom jak: węgierski MOL, holenderska Mercuria i rosyjsko-brytyjskie joint-venture Tiumeńskiej Kompanii Naftowej z British Petroleum (TNK-BP).

W 2012 roku Aleksander Grad zrezygnował z mandatu posła. Później został powołany na prezesa zarządów dwóch spółek: PGE Energia Jądrowa i PGE EJ zajmujących się programem energetyki jądrowej.

Od lutego 2014 roku do listopada 2015 roku Aleksander Grad był członkiem rady nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. W marcu 2014 został wiceprezesem Tauron Polska Energia. WW lutym 2016 został prezesem zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. W czerwcu 2016 złożył rezygnację z tej funkcji.

Paweł Wojtunik w latach 2009-2015 był szefem CBA. W 2016 roku z ramienia Unii Europejskiej został doradcą premiera Mołdawii. W 2019 roku bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej.

W 2025 roku Paweł Wojtunikzostał powołany na wiceprezesa Kredobanku, działającego na Ukrainie banku należącego do grupy kapitałowej PKO BP.

Czytaj też:

Pierwsza decyzja ministra aktywów. "Niezwykle istotny temat"Czytaj też:

Zmiany w rządzie nie przekonały Polaków. "Zdecydowana większość nie widzi żadnych różnic"