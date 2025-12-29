Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Kluczowy podpis

Aneksowany zakres umowy przewiduje kontynuację prac projektowych oraz terenowych, w tym pogłębionych badań geologicznych.

Aneks do umowy EDA pozwala na realizację kolejnych prac projektowych obejmujących tzw. wyspę jądrową, wyspę turbinową i obszar urządzeń pomocniczych oraz kolejne kampanie pogłębionych badań geologicznych. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie harmonogramu inwestycji poprzez dalszy rozwój projektu elektrowni i kontynuację prac terenowych, a także równoległe prowadzenie procesu negocjacji i uzgodnień umowy EPC, podano w komunikacie.

Prezes PEJ: Chcemy się rozsądnie spieszyć

"Stały postęp prac w ramach naszej inwestycji jest kluczowy dla utrzymania harmonogramu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jednocześnie główna umowa na wykonanie obiektu, czyli EPC, jest przez nas obecnie negocjowana i to właśnie ona ostatecznie określi nam współpracę z konsorcjum Westinghouse-Bechtel. W prowadzonych obecnie negocjacjach chcemy się rozsądnie spieszyć, dlatego zawarty dziś aneks pozwala kontynuować rozmowy dotyczące EPC, skupiając się na jakości i bez negatywnego wpływu na projekt. Dbając o terminowość, w aneksie do umowy EDA umieściliśmy też część prac, które pierwotnie miały trafić do umowy EPC" – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk, cytowany w materiale.

"Przedłużenie umowy pomostowej EDA pozwala na dalsze awansowanie prac projektowo-inżynieryjnych, w tym finalizację dokumentacji umożliwiającej zamówienie elementów o długim cyklu produkcyjnym (Long Lead Items) oraz dokumentacji dla wniosku licencyjnego, aby utrzymać zakładany harmonogram projektu. Te wysiłki są kluczowe dla dotrzymania kamieni milowych tej strategicznej inwestycji dla Polski" – dodał prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik.

Z kolei prezes Bechtel Polska Leszek Hołda zadeklarował, że obecnie ze strony Bechtel w prace zaangażowanych jest około 300 specjalistów, w tym blisko 100 osób zatrudnionych w polskiej spółce. "Podpisanie aneksu EDA+ umożliwia kontynuacje prac inżynieryjnych i przygotowawczych do czasu zawarcia kontraktu EPC" – podkreślił.

Takie działania mogą zostać podjęte już w 2026 roku

Aneksowanie umowy EDA otwiera drogę do rozpoczęcia w 2026 roku m.in. kolejnego etapu badań geotechnicznych, obejmujących 1000 wierceń o łącznej głębokości 15 kilometrów oraz przeprowadzenie 7000 testów laboratoryjnych. W pierwszej połowie roku rozpoczną się również prace ziemne związane z wyrównaniem terenu i przygotowaniem go do wybudowania na placu budowy tymczasowych dróg wewnętrznych. Kontynuowane będą także prace związane z zamówieniem pierwszych Long Lead Items (tzw. LLI), czyli elementów wyposażenia elektrowni, które mają długi czas produkcji, podano także.

W podpisanym aneksie, analogicznie do pierwotnego zakresu prac umowy EDA, do kluczowych produktów przyporządkowane zostały kary umowne za zwłokę w ich dostarczeniu. Utrzymano również wypracowany w ramach umowy pomostowej EDA model wynagradzania, co przekłada się na usprawnienie nadzoru inwestora nad realizacją kontraktu oraz procedurami odbiorowymi zrealizowanych produktów.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

