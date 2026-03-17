"Nie ma uprawnień ani wiedzy". Sikorski uderzył w prezydenta. Mocna odpowiedź

W poniedziałek wieczorem Wanda Buk, doradca społeczna prezydenta RP, poinformowała że premierowi Donaldowi Tuskowi zostanie przekazane stanowisko Karola Nawrockiego przed Radą Europejską.

Sikorski zaatakował prezydenta. "Nie ma uprawnień ani wiedzy"

Do informacji tej odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Prezydent nie ma ani uprawnień konstytucyjnych ani wiedzy, tak urzędniczej jak osobistej, do zajmowania się polityką europejską" – napisał na platformie X. Sikorski podkreślił, że patriotyzmem byłoby dobre sprawowanie urzędu a nie kolejne próby zagarniania władzy. "Kierownicy placówek wojennych w Teheranie, ZEA i Kijowie nadal czekają na nominacje ambasadorskie" – zakończył.

Szefernaker: Sikorski coraz częściej nie uznaje rzeczywistości

Wpis szefa polskiej dyplomacji doczekał się reakcji ze strony otoczenia głowy państwa. Zareagował na niego szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

"U ministra Sikorskiego głęboko postępuje denializm prawniczy. Coraz częściej nie uznaje rzeczywistości, bo jest ona niewygodna, sprzeczna z jego interesami. Polecam zapoznanie się z art. 4a ustawy o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE, szczególnie ustęp 4" – napisał. Szefernaker załączył do swojego wpisu wspomniany artykuł ustawy.

"Nie musi Pan dziękować, a zamiast tego powinien szybko uwzględnić stanowisko Prezydenta RP w sprawie EU ETS, co pomoże szybko skończyć z wysokimi cenami energii w Polsce" – podsumował.

Wiadomo już, że zapowiedziane stanowisko prezydenta przed czwartkowym posiedzeniem Rady Europejskiej skierowane do Donalda Tuska Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).

