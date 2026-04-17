Sytuacja w cieśninie Ormuz. "Polska deklaruje wsparcie"

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, reprezentując premiera Donalda Tuska, wziął udział w międzynarodowej wideokonferencji z udziałem przedstawicieli blisko 50 państw i organizacji, w tym Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

"Spotkanie, zwołane z inicjatywy liderów Wielkiej Brytanii i Francji, poświęcone było kryzysowi w Cieśninie Ormuz oraz wypracowaniu mechanizmów przywrócenia swobody żeglugi" – czytamy w piątkowym komunikacie MSZ.

"Uczestnicy zgodnie uznali, że obecna sytuacja paraliżuje Cieśninę Ormuz jako szlak międzynarodowych dostaw zaopatrzenia i surowców strategicznych. Koszty tej sytuacji ponosi cała społeczność międzynarodowa, w tym najbiedniejsze państwa na świecie" – napisano.

twitter

MSZ: Polska deklaruje wsparcie działań ws. trwałego otwarcia cieśniny Ormuz

"Polska deklaruje wsparcie dla działań zmierzających do jej trwałego otwarcia, zaznaczając jednocześnie, że powodzenie tych planów zależy od utrzymania zawieszenia broni oraz skutecznej deeskalacji napięcia na linii Teheran – Waszyngton" – oświadczyło ministerstwo.

"Za priorytet uznano wolność żeglugi bez dodatkowych restrykcji i opłat, szczególnie w odniesieniu do transportu surowców energetycznych, żywności oraz nawozów. W tym kontekście omówiono założenia przyszłej, wielonarodowej pokojowej misji morskiej, która po zakończeniu aktywnej fazy konfliktu miałaby zająć się rozminowaniem i udrażnianiem akwenu" – zaznaczono.

Sikorski podczas spotkania podkreślił, że Warszawa liczy na kontynuację dialogu i przedłużenie rozejmu w wojnie USA i Izraela z Iranem.

"Podczas spotkania wybrzmiało również stanowisko, że zaangażowanie na Bliskim Wschodzie nie może osłabić czujności wobec agresji Rosji na Ukrainę. Podkreślono, że regionalna destabilizacja i wynikający z niej wzrost cen energii bezpośrednio sprzyjają interesom Kremla. Wskazano na konieczność dalszej presji na Moskwę, by uniemożliwić jej wykorzystywanie globalnych kryzysów do finansowania wojny przeciwko Ukrainie" – podał resort.

