Trump odsłania karty. Kluczowa narada

Amerykański przywódca ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie.

"Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby" – napisał Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Co dalej z cieśniną Ormuz? Donald Trump zabrał głos

Prezydent Stanów Zjednoczonych nawiązał również do sprawy cieśniny Ormuz. Przywódca podkreślił, szlak wodny powinien zostać natychmiast otwarty dla żeglugi w obu kierunkach bez żadnych ograniczeń.

Donald Trump podkreślił jednocześnie, że wszystkie miny morskie znajdujące się w rejonie cieśniny mają zostać usunięte. Jak zaznaczył, część z nich została już zdetonowana przez siły USA.

Usunięcie pozostałych min ma leżeć w gestii Teheranu. "Statki, które utknęły w cieśninie w związku z naszą wspaniałą i bezprecedensową blokadą morską, która teraz zostanie zniesiona, mogą rozpocząć proces powrotu do domu!" – czytamy we wpisie amerykańskiego przywódcy.

Trump zaznaczył, że zapasy wzbogaconego uranu mają zostać wydobyte i zniszczone. Jego zdaniem, takie przedsięwzięcie byłoby realizowane przez Stany Zjednoczone we współpracy z Iranem oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.

Media: Negocjatorzy osiągnęli porozumienie co do zakończenia wojny

Negocjatorzy Stanów Zjednoczonych oraz Iranu osiągnęli porozumienie ws. zakończenia wojny – podają media. Umowa przewiduje 60-dniowy rozejm.

Teraz strony oczekują na ostateczna decyzję Donalda Trumpa, który ma przedstawić swoje oficjalne stanowisko.

Jak podaje portal Axios, wstępne porozumienie (tzw. memorandum of understanding) jest poświęcony przedłużeniu zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji w sprawie programu jądrowego Iranu.

"Prezydent przekazał mediatorom wiadomość, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję" – czytamy.

