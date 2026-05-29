Nagrody UK-Poland Business Awards rozdane w Warszawie

Jak podkreślili organizatorzy, tegoroczni laureaci reprezentują sektory kluczowe dla bezpieczeństwa i konkurencyjności gospodarek obu państw, m.in. energetykę, logistykę, przemysł obronny, nowoczesne usługi biznesowe oraz ochronę zdrowia.

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Dame Melinda Simmons oceniła, że partnerstwo gospodarcze między obu krajami jest "silniejsze niż kiedykolwiek". – Laureaci tych nagród doskonale ilustrują ambicję i potencjał naszej współpracy – powiedziała.

Wręczono nagrody UK-Poland Business Awards 2026

Nagrodę "Winning Business in Poland" otrzymała spółka bp Poland za 35 lat działalności w Polsce oraz wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju. W kategorii "Winning Business in the UK" wyróżniono firmę Panattoni za inwestycje logistyczne i przemysłowe w Wielkiej Brytanii o wartości przekraczającej 1 mld funtów.

Tytuł "Polish Investor of the Year" przyznano Press Glass Holding za rozwój działalności produkcyjnej w Wielkiej Brytanii, natomiast "UK Investor of the Year" otrzymał Rolls-Royce plc za uruchomienie centrum usług i inżynierii w Krakowie.

Nagrodę za współpracę brytyjsko-polską otrzymały Polska Grupa Zbrojeniowa i BAE Systems za partnerstwo przy produkcji amunicji 155 mm. W kategorii "Leadership Award" wyróżniono prezes grupy LUX MED Annę Rulkiewicz, a nagrodę za całokształt działalności otrzymał Michael Dembinski z British Polish Chamber of Commerce.

Działalność BPCC

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa działa od 1992 r. i zrzesza ponad 240 firm działających na rynku polskim i brytyjskim. BPCC to pierwsza instytucja, do której zwracają się podmioty chcące inwestować w Polsce, jak również te, które planują ekspansję na rynku brytyjskim.