Kolejny pożar w Polsce. "Ogień wymknął się spod kontroli"

Ogień zauważono w piątek w godzinach popołudniowych. "Płomienie szybko objęły znaczną część obiektu, a nad miejscem zdarzenia uniósł się gęsty, czarny dym, który widać z odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów" – podaje RMF24.

"Trwa walka z ogniem"

"Informację o pożarze otrzymaliśmy o 15:40. Okazało się, że płonie jedna z hal w firmie produkującej paliwo alternatywne z odpadów. To hala o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. W niej znajdowało się już paliwo alternatywne. Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali" – poinformował Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży, cytowany przez radiostację. "Udało się go opanować. Niestety wymknął się spod kontroli i przedostał na trzy duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz budynku. W tej chwili trwa walka z ogniem" – dodał.

Straż pożarna podkreśla, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Na miejscu działania podejmuje 16 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

"Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia. Największym zagrożeniem jest możliwość przeniesienia się płomieni na sąsiednie hale, w których również mogą być składowane materiały łatwopalne" – czytamy na rmf24.pl.

Gigantyczny pożar lasu. Wszystko wskazuje na podpalacza

Tymczasem coraz więcej okoliczności wskazuje na to, że za gigantycznym pożarem lasu w rejonie Międzylesia na Mazowszu może stać podpalacz.

Taką ocenę przedstawił nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin. Kluczowe znaczenie mają obserwacje załogi samolotu gaśniczego, która zauważyła kolejne zarzewie ognia przed frontem pożaru.

Pożar wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął już ponad 300 hektarów lasów i terenów przyległych. W akcji bierze udział około 800 strażaków, setki policjantów, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sprzęt gaśniczy wykorzystywany z powietrza.

