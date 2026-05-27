Sosnowiec: Spłonął grób Łukasza Litewki

Do zdarzenia doszło 27 maja na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu, gdzie pochowany został poseł Lewicy. Na zamieszczony w sieci nagraniu widać, że pożar jest znacznych rozmiarów. Płomienie doszczętnie strawiły ustawione na nagrobku znicze oraz kwiaty. Znajdujące się w pobliżu groby zostały poważnie okopcone.

– O godz. 11.34 było zgłoszenie. Uległy zapaleniu wiązanki zlokalizowane przy grobie oraz znicze. Prawdopodobnie ktoś z odwiedzających za blisko znicza położył wiązankę, doszło do zapalenia. Zniczy przy grobie jest bardzo dużo. To była szybka akcja gaszenia pożaru, nie wymagała większej interwencji strażaków — powiedział "Faktowi" mł. bryg. Tomasz Dejnak

Śmierć posła

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w czwartek 23 kwietnia w tragicznym wypadku. Miał 36 lat. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, mieszkaniec Sosnowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 28 kwietnia mężczyzna opuścił areszt po tym, jak wcześniej sąd zadecydował o możliwości wpłacenia 40 tys. zł poręczenia majątkowego. Prokuratura wniosła zażalenie. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy wniosek śledczych 12 maja. Wtedy zapadnie decyzja, czy 57-latek ponownie trafi do aresztu.

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, znacznie wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej, pomagał zwłaszcza dzieciom i zwierzętom.

