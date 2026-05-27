Spotkanie Magyar - Zełenski. Premier Węgier stawia warunek

Rzecznik premiera Węgier wskazał w wydanym oświadczeniu, że do spotkania obu przywódców dojdzie tylko wtedy, gdy Kijów spełni żądania Budapesztu dotyczące uregulowania sytuacji mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

"Trwają negocjacje techniczne w tej sprawie. Jeśli w negocjacjach uda się osiągnąć postęp, możliwe będzie zorganizowanie spotkania na szczycie” – czytamy w wydanym oświadczeniu.

Po zmianie rządu na Węgrzech doszło do przełomu w sprawie ochrony praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Jak przekazał Peter Magyar, strony rozpoczęły już techniczny etap konsultacji. Budapeszt domaga się m.in. praw językowych, edukacyjnych i kulturalnych tej społeczności.

Węgry wycofują się z korzystnej dla Kijowa decyzji

W 2023 roku Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły jednostronne embargo na ukraińskie produkty rolne. Mimo krytyki ze strony Komisji Europejskiej, rządy tych państw utrzymały zakaz.

Po zmianie władzy na Węgrzech rząd Petera Magyara zdecydował o zniesieniu embarga. Teraz jednak zakaz ponownie został wprowadzony. Węgierscy urzędnicy tłumaczą się, że poprzednia decyzja została podjęta w wyniku błędu proceduralnego. Rzecznik rządu zapewnił, że podjęto już "pilne działania" w celu przywrócenia embarga.

Zakaz importu ukraińskich produktów został wprowadzony w ramach serii "ustaw nadzwyczajnych” przyjętych przez gabinet Viktora Orbána, które wygasły 14 maja. Rzecznik obecnego rządu powiedział, że nowy parlament musiał zrewidować prawie 1000 dekretów, aby zapobiec ich wygaśnięciu, a zakaz importu został przypadkowo "pominięty”.

Przypomnijmy, że embargo obejmuje około 20 kategorii towarów, w tym wołowinę, wieprzowinę, drób, jaja, nasiona słonecznika, kukurydzę, pszenicę, jęczmień, mąkę i olej rzepakowy.

