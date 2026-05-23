Magyar podjął decyzję na rzecz Ukrainy. Teraz się wycofuje

W 2023 roku Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły jednostronne embargo na ukraińskie produkty rolne. Mimo krytyki ze strony Komisji Europejskiej, rządy tych państw utrzymały zakaz.

Po zmianie władzy na Węgrzech rząd Petera Magyara zdecydował o zniesieniu embarga. Teraz jednak zakaz ponownie został wprowadzony. Węgierscy urzędnicy tłumaczą się, że poprzednia decyzja została podjęta w wyniku błędu proceduralnego. Rzecznik rządu zapewnił, że podjęto już "pilne działania" w celu przywrócenia embarga.

Zakaz importu ukraińskich produktów został wprowadzony w ramach serii "ustaw nadzwyczajnych” przyjętych przez gabinet Viktora Orbána, które wygasły 14 maja. Rzecznik obecnego rządu powiedział, że nowy parlament musiał zrewidować prawie 1000 dekretów, aby zapobiec ich wygaśnięciu, a zakaz importu został przypadkowo "pominięty”.

Przypomnijmy, że embargo obejmuje około 20 kategorii towarów, w tym wołowinę, wieprzowinę, drób, jaja, nasiona słonecznika, kukurydzę, pszenicę, jęczmień, mąkę i olej rzepakowy.

Ukraińskie media z goryczą stwierdzają, że węgierska retoryka dotycząca importu ukraińskich produktów niewiele się zmieniła w porównaniu z czasem rządów Viktora Orbana.

Umowa handlowa UE-Ukraina

Od 29 października 2025 roku obowiązuje nowa umowa handlowa między Unią Europejską a Ukrainą, która zakończyła okres pełnej i jednostronnej liberalizacji importu towarów z Ukrainy.

Nowa umowa przewiduje częściową liberalizację eksportu towarów z UE na rynek ukraiński, w tym istotnych dla polskiego eksportu produktów mleczarskich.

Nadal import towarów z Ukrainy podporządkowany jest przestrzeganiu unijnych wymogów bezpieczeństwa żywności i podlega kontroli właściwych inspekcji oraz służb z krajów członkowskich UE.

