"Jak za komuny". Ziobro grzmi po decyzji Żurka

W piątek minister sprawiedliwości poinformował o zawieszeniu w czynnościach prokuratora Tomasza Janeczka. Ogłaszając swoją decyzję Waldemar Żurek stwierdził, że Janeczek to "człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu".

O jakie "medialne ustawki" chodziło szefowie resortu sprawiedliwości? W środę w Prokuraturze Krajowej zeznania w charakterze świadka składał prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Prok. Tomasz Janeczek oprowadził po siedzibie PK dziennikarzy stacji oraz posłów PiS. Jak twierdzi prokuratura, zachowanie Janeczka "może wskazywać na brak poszanowania podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury, a także na naruszenie godności urzędu oraz podważenie zaufania do jego obiektywizmu i bezstronności jako prokuratora".

Ziobro komentuje

Sprawę zawieszenia prokuratora skomentował poprzednik Żurka w ministerstwie sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro uważa, że ma ona charakter wyłącznie szykanujący prok. Janeczka i przypomina działania znane z czasów PRL. Podkreślił, że ukarany nie złamał żadnych przepisów, a jedynie chciał transparentności i prawdy.

"Rozmawiał z dziennikarzami? Nie okazał należytej czci Żurkowi i Tuskowi? Nie zrozumiał, że Prokuratura Krajowa ma być dziś prywatnym folwarkiem tuskowych politruków? No to jest kara. Sześć miesięcy zawieszenia dla zastępcy Prokuratora Generalnego Tomasza Janeczka. Pokazowo – jak za komuny" – napisał polityk PiS na swoim koncie na platformie X.

"Nie za złamanie prawa, ale za niezależność. Za to, że nie chciał chronić władzy przed prawdą, kamerami i opinią publiczną. Tak wygląda ciąg dalszy politycznej czystki w prokuraturze" – dodał Ziobro.

