Nowa deklaracja Żurka w sprawie Ziobry. "Będziemy robić wszystko"

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS Zbigniew Ziobro, poinformował w ubiegłą niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Romanowskim, jest podejrzany w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Kto pomógł Ziobrze wjechać do USA?

Według agencji Reuters to zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Źródła, na które powołuje się agencja, twierdzą, że Landau wydał instrukcje departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie.

Rozmówcy Reuters przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta USA Donalda Trumpa lub sekretarza stanu Marca Rubia.

Zdaniem agencji Landau – numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu USA – dowiedział się o sprawie od ambasadora USA w Warszawie Toma Rose'a i uważał Zbigniewa Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości.

Żurek skomentował nowe doniesienia w sprawie Ziobry

Nowe doniesienia w sprawie Zbigniewa Ziobry skomentował w TVP Info minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Przekazał, że Polska zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o informację, na jakich zasadach były minister sprawiedliwości przybył do USA i jaki przysługuje mu tam status.

– Do tej pory nie dostaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji – dodał.

Waldemar Żurek przypomniał, że prokuratura składa formalne wnioski o przyspieszenie terminu potencjalnego rozpoznania zażalenia obrony na areszt dla Zbigniewa Ziobry, planowanego na tę chwilę na początek września.

Podkreślił, że "z dużym zdziwieniem" przyjmuje informacje dochodzące z USA.

– Jeżeli rzeczywiście udzielono mu jakiegoś nadzwyczajnego statusu, to chciałbym, żeby nasz sojusznik rozmawiał z nami na ten temat, żeby zobaczył, jakie mamy zebrane dowody w sprawie ministra Ziobry. Będziemy robić wszystko, żeby postawić pana Ziobrę przed polskim sądem i rozwiać te wszystkie wątpliwości, które teraz podsyca, że jest ścigany politycznie – podkreślił.

