"Żaden homoseksualista nie będzie adoptował dziecka". Konfederacja żąda zakazu

Podczas konferencji prasowej we wtorek w Sejmie, przedstawiciele Konfederacji, poseł Krzysztof Mulawa oraz szef biura prasowego Michał Urbaniak, zapowiedzieli złożenie projektu ustawy wprowadzającej całkowity zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Konfederacja chce ustawowego zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe

Formacja oskarżyła rząd Donalda Tuska o próbę wprowadzania związków partnerskich oraz adopcji "tylnymi drzwiami" poprzez rozporządzenia i transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa.

Projekt zakłada dopisanie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasnej przesłanki negatywnej dla adopcji, jaką jest wspólne pożycie osób tej samej płci lub pozostawanie w związku małżeńskim zawartym za granicą z osobą tej samej płci.

Krzysztof Mulawa podkreślił, że zgodnie z Konstytucją RP małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, a obecne działania rządu, w tym plany Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące nowych wzorów formularzy (wprowadzających pojęcia "małżonek 1" i "małżonek 2"), uznaje za nielegalne.

Michał Urbaniak argumentował, że celem ustawy jest ochrona najmłodszych przed "ryzykiem wykorzystania" i "deprawacją". Przywołał przy tym tragiczny przypadek z Wielkiej Brytanii jako przestrogę przed dopuszczaniem par homoseksualnych do opieki nad dziećmi.

Konfederacja wezwała wszystkich posłów, w tym przedstawicieli koalicji rządzącej, do poparcia projektu, twierdząc, że "żaden homoseksualista nie będzie adoptował żadnego bezbronnego dziecka w Polsce".

Rosnące ceny nawozów i problemy rolników

Podczas konferencji odniesiono się również do rosnących cen nawozów oraz problemów rolników.

Krzysztof Mulawa stwierdził, że sytuacja jest bezpośrednim wynikiem polityki Donalda Tuska, w tym zgody na import produktów z Ukrainy oraz umowę z krajami Mercosur.

– Wina Tuska to nie jest narracja. Wina Tuska to jest to, z czym się mierzymy jako polscy obywatele – oświadczył poseł, wskazując na drastyczne wzrosty kosztów produkcji żywności.

Konfederacja zapowiedziała, że będzie dążyć do przywrócenia "realnej praworządności" i ochrony ładu społecznego opartego na tradycyjnym modelu rodziny.

"W Polsce takich dewiacji być nie powinno". Polityk Konfederacji jednoznacznie

Prawnik ostrzega ws. "małżeństw jednopłciowych". "Transkrypcja jest tylko pierwszym krokiem"