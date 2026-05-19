Nakaz aresztowania MTK wobec ministra finansów Izraela

Smotricz, uznawany za polityka skrajnie prawicowego, finansami Izraela zarządza od 2022 roku. Podczas konferencji prasowej minister finansów ogłosił, że otrzymał informację o wydaniu wobec niego nakazu aresztowania przez Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Na razie decyzja nie została oficjalnie potwierdzona przez Trybunał.

Polityk ostro skrytykował działania MTK, uznając je za próbę narzucenia Izraelowi "polityki samobójstwa bezpieczeństwa". W jego opinii, nakazy aresztowania wobec izraelskich polityków są równoznaczne z "deklaracją wojny". – Próby narzucenia nam polityki "samobójstwa bezpieczeństwa" poprzez sankcje i nakazy aresztowania nie odniosą skutku – podkreślił Smotricz, cytowany przez portal i24 News. Podkreślił, że nie ma zamiaru podporządkować się decyzjom trybunału. Izrael nie zamierza "rezygnować z obrony własnych interesów i bezpieczeństwa".

Według informacji przekazanych przez portal Middle East Eye, Biuro Prokuratora MTK w kwietniu złożyło wniosek o wydanie tajnego nakazu aresztowania izraelskiego ministra finansów. Zarzuty dotyczą domniemanych zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na Palestyńczykach na okupowanym Zachodnim Brzegu. Biuro Prokuratora MTK, zapytane przez agencję Reutera o szczegóły, odmówiło komentarza, powołując się na zasadę niejawności postępowania przygotowawczego.

Izrael na cenzurowanym

W listopadzie 2024 roku MTK wydał nakazy aresztowania premiera Benjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Joawa Gallanta. Wniosek o wydanie nakazów złożył prokurator MTK Karim Khan, twierdząc, że obaj politycy są odpowiedzialni za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w związku z działaniami Izraela podczas wojny w Strefie Gazy.

MTK wydał także nakazy aresztowania kilku wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu, jednak zostały one wycofane po ich śmierci w wyniku izraelskich operacji wojskowych.

10 czerwca 2025 roku władze Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Norwegii ogłosiły, że nałożą sankcje na ministrów Smotricza w postaci zakazu wjazdu na terytoria tych państw i zamrożenia ich aktywów w instytucjach finansowych zarejestrowanych w tych krajach.. Powodem sankcji jest jego zgoda na rozbudowę nielegalnych żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz deklarację, że "Strefa Gazy zostanie całkowicie zniszczona".

