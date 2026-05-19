Prezydent jednak nie odtajni aneksu do raportu WSI? Pojawił się problem

O tym, że prezydent Karol Nawrocki zamierza odtajnić aneks z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, poinformował w kwietniu rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Aneks powstał w 2007 r., niedługo po opublikowaniu samego raportu. Od 18 lat jest przechowywany w Kancelarii Tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dotychczas żaden prezydent III RP nie zdecydował się na odtajnienie tych materiałów.

Wniosek został już przesłany do marszałków Sejmu i Senatu, którzy mogą, ale nie muszą, wydać opinię w jego sprawie. Wiadomo już, że ani Włodzimierz Czarzasty ani Małgorzata Kidawa-Błońska nie zamierzają tego robić.

Tusk zablokuje publikację aneksu?

Jak donosi RMF FM, premier Donald Tusk nie zamierza złożyć podpisu pod wnioskiem o upublicznienie aneksu do raportu WSI.

– W Pałacu Prezydenckim jest problem, bo Donald Tusk tego nie podpisze. Z pewnością jest jeszcze jakiś plan B. Poczekajmy kilka tygodni – powiedział rozgłośni jeden ze współpracowników Karola Nawrockiego.

– Bez kontrasygnaty premiera odtajnienie wydaje się niemożliwe, bo tak są skonstruowane przepisy – stwierdził z kolei Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.

Z obozu rządzącego mają dochodzić jednoznaczne głosy, mówiące, że premier nie przyłoży ręki do realizowania "planu przeciwników politycznych".

– Marszałkowie już wyrazili swoje zdanie, więc można sobie tylko dodać dwa do dwóch, aby wiedzieć, że premier pod tym się nie podpisze. Jestem jednak pewien, że ludzie prezydenta będą szukać innej furtki do upublicznia tego aneksu. Złamią wtedy prawo – mówi jeden z członków rządu.

– Teraz będą mówić, że mamy tam coś do ukrycia i dlatego nie chcemy tego opublikować. Nikt nie będzie grał w grę pałacu – dodaje inny ze współpracowników Tuska.

