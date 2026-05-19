"Polak, Węgier, dwa bratanki". Magyar w drodze do Polski

"Jestem w drodze na moją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce jako premier. Przylatujemy do pięknego Krakowa rejsem komercyjnym przez Wiedeń, skąd jeszcze dziś wieczorem udamy się pociągiem do Warszawy. W skład delegacji premiera wchodzą: minister spraw zagranicznych Anita Orbán, minister gospodarki i energii István Kapitány, minister transportu i inwestycji Dávid Vitézy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltán Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bóna. Przeprowadzimy oficjalne rozmowy z premierem Polski. Spotkam się również z prezydentem Polski, a także z marszałkiem Sejmu i marszałkiem Senatu" – poinformował Magyar w serwisie X.

Premier Węgier w Polsce będzie do czwartku: "W czwartek rano udam się z Warszawy do Wiednia, gdzie odbędę również oficjalne rozmowy z kanclerzem i prezydentem Austrii". Dodał, że w czwartek wieczorem wróci pociągiem do Budapesztu.

"Polak, Węgier, dwa bratanki I do szabli, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi. " "Lengyel-magyar két jó barát Együtt harcol s issza borát Vitéz s bátor mindkettője Áldás szálljon mindkettőre" – tak Peter Magyar zakończył swój wpis.

Podczas konferencji prasowej 13 kwietnia, tuż po wygranych przez TISZ-ę wyborach parlamentarnych, Magyar zapowiedział, że wizyta w Polsce ma odświeżyć tysiącletnią przyjaźń pomiędzy obydwoma krajami. Niedawno polityk został zaprzysiężony na premiera Węgier.

Warszawa, Gdańsk i Kraków

Pierwsza będzie Warszawa. "Do polskiej stolicy węgierska delegacja chce przylecieć z kilkoma ministrami na pokładzie rządowego samolotu. Węgrzy chcą rozmawiać o polityce energetycznej ze względu na rozbudowę terminala LNG w Polsce. Rozważają budowę interkonektorów z Polski przez Słowację do swojego kraju tak, by uniezależnić się od dostaw z Rosji. W planach jest również omówienie budowy szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Budapesztem (tu jednak wąskim gardłem jest niezmodernizowany słowacki odcinek)" – informowała niedawno "Gazeta Wyborcza". – Przede wszystkim jednak wizyta ta ma znaczenie symboliczne dla węgierskiego premiera. Polska jest krajem, który osiągnął wielki sukces po wstąpieniu do Unii Europejskiej i jest trwale na prozachodnim kursie, na który Węgry kieruje również Péter Magyar – mówi "Wyborczej" Daniel Bartha, współpracownik Anity Orbán, przyszłego ministra spraw, dyrektor budapeszteńskiego think-tanku Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy.

Drugim miastem ma być Gdańsk. Tam premier zamierza spotkać się z Lechem Wałęsą. "Wizyta ta była planowana jeszcze w ubiegłym roku, gdy Magyar jeszcze nie był premierem. Wówczas jednak Wałęsa zachorował i trzeba było odwołać plany" – wskazuje "GW". – Oczywiście wiemy, że jest on w Polsce oceniany różnie przez część spektrum politycznego, ale to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Węgrzy nie kwestionują go jako przywódcy ruchu demokratycznego, który zmienił bieg historii – podkreśla Bartha.

Trzecim miastem, do którego ma udać się Magyar, jest Kraków. Tam zaplanowano rozmowy z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Bartha przekonuje, że dawna stolica Polski jest Węgrom historycznie i symbolicznie znacznie bliższa od Warszawy, stąd padł wybór na Kraków.

