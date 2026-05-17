Wielki hałas wokół cichego zniknięcia

Szok, zaskoczenie, a potem nerwowe odreagowanie zmiany sytuacji poprzez wyzwiska i insynuacje. Tak w skrócie można przedstawić reakcje członków ekipy Donalda Tuska na opuszczenie Węgier przez Zbigniewa Ziobrę, a także – jak się zdaje – Marcina Romanowskiego. Ten kolejny epizod w długiej już historii walki obozu Koalicji Obywatelskiej z byłymi przedstawicielami rządu PiS znów jak w soczewce pokazuje konstytutywne cechy Koalicji 13 grudnia i tkwiące w przyjmowanym modus operandi przyczynach nieskuteczności obecnej władzy.

Jak grom z jasnego nieba

Członkowie rządu Donalda Tuska zdawali się być pewni, że wystarczy jedynie poczekać na objęcie władzy przez nowego premiera Węgier Pétera Magyara, a ich przyjaciel z Budapesztu poda im ściganych polityków „na tacy”.

Ekipę platformersów mogła upewnić w tym wypowiedź Pétera Magyara, który 13 kwietnia, pytany podczas konferencji prasowej o przyszłość azylantów, stwierdził: „Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców. Jeśli Ziobro i Romanowski nie mają nic na sumieniu, to radziłbym, aby spokojnie wracali do domu”.