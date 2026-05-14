"To metoda pozaprawna". Czarzasty o zatrzymaniu Ziobry

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów związanych z rzekomymi nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Politykowi Prawa i Sprawiedliwości grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Wyjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych okazał się wielką kompromitacją polskiego wymiaru sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek miał bowiem być przekonany, że polityk PiS nie uzyska pomocy USA. Również ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose miał – jak wynika z doniesień medialnych – zapewniać rząd, że Ziobro nie uzyska schronienia w USA.

Czarzasty mówi o zatrzymaniu Ziobry

Sprawę komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Ta ucieczka została spowodowana przez siły, na które nie do końca państwo polskie miało wpływ. Mówię o wszystkich rzeczach związanych z Węgrami, z jakąś niejasną sytuacją, przerzucenia pana Ziobry z Węgier do USA – mówił w TVN24.

– Jest taka metoda, żeby pana Ziobrę przytrzymać w Polsce. To metoda pozaprawna i jestem przekonany, że PiS w stosunku do nas kiedyś by chętnie to zastosowało. My nie chcemy naprawiać sytuacji prawnej w Polsce, łamiąc prawo – dodał.

Czarzasty: Szef grupy przestępczej

Następnie przyznał, że nie wie, co będą robiły USA w tej sprawie, ale "ma złe podejrzenia". – Nie chcę używać mocnego języka, bo raz powiedziałem prawdę, że Trumpowi nie należy się pokojowa nagroda Nobla i nie chcę, żeby mi ktoś w pewnej chwili powiedział: przez ciebie nie przyjechało 4 tys. wojska do Polski – stwierdził Czarzasty.

– Trzeba ważyć słowa, więc mam taką filozofię. Nie może potencjalny złodziejaszek, bandyta, człowiek który jest zagrożony 25 latami więzienia, bo taki jest za to wszystko, co zrobił, to szef grupy przestępczej, bo takie są zarzuty, nie może wpływać na nasze kontakty z USA, ale jednocześnie do USA trzeba apelować i mówić chyba spokojnie, z empatią, po ludzku: słuchajcie, jeżeli wy jesteście naszymi przyjaciółmi, jeżeli jesteśmy razem w NATO, to nie możecie być miejscem, gdzie uciekają przestępcy – kontynuował marszałek Sejmu.

