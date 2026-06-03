Nawrocki liderem sondażu zaufania. Jak wypadają inni politycy?

Z nowego sondażu zaufania przeprowadzonego przez IBRiS dla portalu Onet.pl, wynika, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 46,4 proc. osób (w tym "zdecydowanie ufa" – 28,9 proc., "raczej ufa" – 17,5 proc.). To o 2,7 pkt proc. mniej niż przed miesiącem i niemal tyle samo, co w badaniu zaufania z marca. Negatywne zdanie o prezydencie ma 42,8 proc. ankietowanych ("zdecydowanie nie ufam" – 33,8 proc., "raczej nie ufam" – 9 proc.).

Na drugie miejsce w sondażu wraca wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, do którego zaufanie deklaruje 42,7 proc. ankietowanych ("zdecydowanie ufam" – 22,2 proc., "raczej ufam" – 20,5 proc.). To wzrost o 5,3 pkt proc. w porównaniu do kwietnia. Złe zdanie szefie MSZ ma 40,9 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" – 34,5 proc., "raczej nie ufam" – 6,4 proc.).

Podium zamyka premier Donald Tusk, do którego zaufanie deklaruje 36,6 proc. osób ("zdecydowanie ufam" – 16 proc., "raczej ufam" – 20,6 proc.), czyli o 2,6 pkt proc. mniej niż w kwietniu. Szefowi rządu nie ufa ponad połowa, bo 51,4 proc., Polaków ("zdecydowanie nie ufam" – 42,3 proc., "raczej nie ufam" – 9,1 proc.).

Sondaż zaufania do polityków

Liderem zaufania wśród polityków opozycji jest były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, któremu ufa 35,7 proc. osób, czyli o 1,1 pkt proc. mniej niż w kwietniu.

Piąte miejsce zajmuje się marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem na poziomie 35,2 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

Kolejne miejsce należy do Krzysztofa Bosaka. Liderowi Konfederacji ufa 35 proc. To wzrost o 4,9 pkt proc., czyli najwięcej ze wszystkich polityków, poza Radosławem Sikorskim. "Oznacza to, że Krzysztof Bosak znacząco poprawia swoje notowania względem kwietnia i marca oraz może w przyszłości znaleźć się w ścisłej czołówce" – komentuje serwis.

Następną lokatę zajmuje wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który może liczyć na nieco 34,2 proc. pozytywnych wskazań (wzrost o 0,9 pkt proc.).

Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi PiS, ufa 29,7 proc. osób (spadek o 0,1 pkt proc.).

Kolejne miejsca zajmują: Piotr Zgorzelski z PSL z wynikiem 28,8 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.) i Krzysztof Gawkowski, któremu ufa 27,2 proc. Polaków (wzrost o 4,4 pkt proc.).

W rankingu zaufania zyskał kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który cieszy się zaufaniem 26,9 proc. badanych. To wzrost o 1,7 pkt proc.

Traci za to drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, na którego wskazało 25,5 proc. badanych (spadek o 2,1 pkt proc.). Liderowi Razem Adrianowi Zandbergowi ufa natomiast 23,6 proc. osób (wzrost o 0,8 pkt proc.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 22-23 maja 2026 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.