Trump chce pokazać kontrast między programem zdrowego rozsądku a radykalną polityką Demokratów

Prezydent Donald Trump składa w tym tygodniu wizytę w Kalifornii i Nevadzie. Celem ma być wykazanie kontrastu pomiędzy Republikanami a Demokratami w kwestiach gospodarki, bezpieczeństwa granic i przestępczości. Finalnie ma to na celu zwiększenie poparcia dla Republikanów w listopadowych wyborach, które zadecydują o tym, czy jego partia utrzyma kontrolę nad Kongresem.

Prezydent Trump i Republikanie mają problemy, ponieważ wysoka inflacja, wysokie ceny paliw i poczucie niepewności wśród Amerykanów przyćmiewają często przywoływane przez niego wzrosty na giełdzie i niską stopę bezrobocia w kraju.

Tuż przed przybyciem Trumpa do Los Angeles we wtorek, gdzie miał przemawiać na kolacji zbierającej fundusze na rzecz Krajowego Komitetu Partii Republikańskiej w klubie golfowym należącym do jego rodziny w Rancho Palos Verdes, władze ujawniły, że w niedzielę na polu golfowym aresztowano mężczyznę z Kalifornii, który przewoził amunicję i miał w samochodzie broń. Mężczyzna najwyraźniej monitorował przygotowania do działań bezpieczeństwa. W środę Trump rozmawiał na tematy gospodarcze podczas wydarzenia w Red Rock Casino w Las Vegas.

Wysokie ceny paliw ciążą na Republikanach

Tylko 32 proc. dorosłych Amerykanów pochwaliło sposób, w jaki Trump zarządza gospodarką, według sondażu AP-NORC przeprowadzonego pod koniec lipca.

W tym samym badaniu większość Amerykanów (69 proc.) określiła stan gospodarki jako "słaby", a wielu stwierdziło, że koszty podstawowych artykułów codziennego użytku, takich jak artykuły spożywcze i benzyna, stanowią "główne" źródło stresu w ich życiu.

Całkowity wskaźnik poparcia dla Trumpa wynosi 33 proc., co jest wynikiem nieznacznie niższym niż na tym etapie jego pierwszej kadencji.

Trump prawdopodobnie będzie ostro atakował gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma, demokraty uważanego za prawdopodobnego kandydata jego partii w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Newsom stał się jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników prezydenta.

Biały Dom przekazał, że Trump planuje "nakreślić ostry kontrast między swoim programem opartym na zdrowym rozsądku a radykalną polityką Demokratów, takich jak Gavin Newsom", zachwalając własne wysiłki na rzecz obniżek podatków, ograniczenia oszustw w programach rządowych oraz zaostrzenia przepisów dotyczących imigracji i przestępczości.

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