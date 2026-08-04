"Nie podoba mi się to". Trump wskazał winnego wysokich cen paliw

Prezydent USA Donald Trump powiedział w Gabinecie Owalnym, że koncerny paliwowe czerpią zbyt duże zyski z powodu niedoboru.

– Nie podoba mi się to. I to ja powinienem być ostatnią osobą, która by tak mówiła, ponieważ jestem gorącym zwolennikiem wolnej przedsiębiorczości. Nie ma większego zwolennika ode mnie – powiedział amerykański przywódca.

Wysokie ceny paliw. Trump obwinia koncerny paliwowe

Donald Trump wymienił koncerny Chevron i ExxonMobil, które – jego zdaniem – zarabiają "za dużo pieniędzy".

– Kiedy spojrzy się na jedną firmę, która zarobiła 12 razy więcej niż rok wcześniej… Powinni oddać część tych pieniędzy społeczeństwu. I lepiej, żeby obniżyli ceny detaliczne, ceny płacone przez konsumentów – ocenił.

Rekordowe zyski amerykańskich koncernów paliwowych

Zyski ExxonMobil za drugi kwartał tego roku, wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem wcześniejszym, osiągając najwyższy poziom od 2022 roku – 14,5 mld dolarów. Z kolei Chevron odnotował najwyższe kwartalne zyski w swojej historii — 12,1 mld dolarów. W analogicznym okresie 2025 roku było to 2,5 mld dolarów.

Z danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego wynika, że średnia cena za galon (3,79 l) paliwa w USA w poniedziałek to 4,09 dolara. Pod koniec lutego, czyli przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem, za benzynę w USA płacono średnio mniej niż 3 dolary za galon.

Ceny baryłki ropy

W poniedziałek na światowych rynkach paliw ropa naftowa znacznie potaniała po tym, jak USA wstrzymały się z atakowaniem Iranu.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 79,45 USD – mniej o 6,17 proc. Z kolei Brent na ICE na IX jest wyceniana po 83,24 USD za baryłkę – w dół o 5,33 proc.

Baryłka ropy tanieje po tym, jak prezydent USA Donald Trump w niedzielę zapowiedział, że w poniedziałek ruszą negocjacje z Iranem. W sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem.

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