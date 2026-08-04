Szturm na Ceutę. Polska przedstawiła swoje stanowisko na unijnym gremium

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk uczestniczył w odbywającym się we wtorek nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). Tematem spotkania była sytuacja migracyjna w związku szturmem Marokańczyków w Ceucie.

Na stronie rządu czytamy, że wiceszef MSWiA podkreślił, że ochrona granic zewnętrznych UE musi być priorytetem, a nielegalny wjazd do Unii Europejskiej powinien automatycznie wykluczać możliwość uzyskania prawa do pobytu, a więc także możliwość pozostania na stałe w przyszłości. Przedstawił jednocześnie polskie doświadczenie z ochrony granic przed zinstrumentalizowaną migracją. Polska z zadowoleniem przyjmuje podzielanie punktu widzenia na migracje przez coraz większą liczbę państw członkowskich. Migracje muszą podlegać pełnej kontroli. Tylko wtedy nie będą mogły być wykorzystywane przeciwko wartościom, które przyświecają UE".

Nielegalni przybysze szturmowali Ceutę. UE zainteresowała się sprawą

Premier Donald Tusk był jednym z sygnatariuszy apelu o zwołanie wideokonferencji w związku z sytuacją w Ceucie. "W liście przywódcy wyrazili głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w Ceucie oraz wskazali na konieczność natychmiastowej i skoordynowanej odpowiedzi europejskiej" – czytamy na gov.pl.

Co ustalono? Według komunikatu MSWiA

W komunikacie podkreślono, że Polska od lat konsekwentnie wskazuje, że priorytetem całej Unii Europejskiej musi być skuteczna ochrona granic zewnętrznych oraz solidarność z państwami chroniącymi Wspólnotę przed nielegalną migracją. "Głównymi wnioskami z posiedzenia są: konieczność zapewnienia pełnej kontroli nad granicami zewnętrznymi UE, przyjęcie zasady, że nielegalny wjazd do UE automatycznie wyklucza możliwość pozostania, oraz oficjalne uznanie migracji za wyzwanie bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem. Wśród ustaleń znalazły się również: zwiększenie wsparcia z budżetu UE na politykę migracyjną, w tym budowanie zapór fizycznych na granicach oraz znaczne wzmocnienie i przyspieszenie powrotów i deportacji migrantów, których pobyt w UE jest niepożądany" – przekazano.

Rząd: Granice Polski skutecznie chronione

"Strona polska przedstawiła własne doświadczenia z ochrony granic w kontekście instrumentalizacji i weaponizacji migracji oraz dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych. To przede wszystkim silne zabezpieczenie granicy państwowej, ale także takie rozwiązania jak czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl, po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej. Przykład Ceuty jasno pokazuje, że bezwzględny dostęp do azylu jest niemożliwy do utrzymania w obliczu tak realnych zagrożeń, co czyni kluczowym szybkie wdrażanie ustaleń Deklaracji z Kiszyniowa, którą przyjęły wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, a Polska była jej inicjatorem. Polska opowiada się za wszelkimi działaniami gwarantującymi bezpieczeństwo Unii Europejskiej i wyraża pełną solidarność z Hiszpanią w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji" – napisano w komunikacie.

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