Alarm na południu Europy. Migranci masowo ruszyli do Hiszpanii

Migranci próbują dostać się do Ceuty wpław, pokonując odcinek morza oddzielający Maroko od hiszpańskiej enklawy. Według władz Ceuty wśród osób podejmujących przeprawę są zarówno dorośli, jak i nieletni.

Ośrodki w Ceucie są przepełnione

Hiszpańska straż cywilna, ratownictwo morskie oraz Czerwony Krzyż prowadzą akcje ratunkowe, wyławiając migrantów z morza i przewożąc ich do Ceuty. Ośrodki recepcyjne przekroczyły już swoją pojemność, a część osób nocuje przed ich wejściami. – To nadzwyczajna, wyjątkowa sytuacja – powiedział minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska.

Szef władz Ceuty Juan Jesús Vivas podkreślił, że skala obecnych przepraw jest nietypowa nawet jak na okres letni, kiedy warunki pogodowe sprzyjają migracji drogą morską.

Większość migrantów to Marokańczycy

Według informacji przekazanych przez Associated Press większość osób próbujących dostać się do Ceuty stanowią obywatele Maroka. Wśród migrantów są również Algierczycy, którzy wcześniej przebywali w Maroku. Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie podało dokładnej liczby osób, którym udało się przekroczyć granicę. Resort zapewnia jednak, że służby prowadzą działania z wykorzystaniem sił stale obecnych na miejscu.

Juan Jesús Vivas poinformował również, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy u wybrzeży Ceuty odnaleziono około 60 ciał osób, które prawdopodobnie zginęły podczas prób przeprawy przez morze.

Tragedia na trasie na Wyspy Kanaryjskie

Kilka dni wcześniej Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji poinformowała o katastrofie łodzi z migrantami płynącej z Senegalu na Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie znajdowało się około 200 osób. Jednostka przez 25 dni dryfowała u wybrzeży Mauretanii, zanim została odnaleziona przez tamtejszą straż przybrzeżną.

Uratowano 56 migrantów. Co najmniej 144 osoby uznano za zmarłe lub zaginione. Wśród ocalałych są osoby wymagające pilnej pomocy medycznej z powodu odwodnienia i skrajnego wycieńczenia.

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