Zandberg o Czarzastym: Prawdomówność nie należy do jego zalet

Od 1 września 2022 r. każda szkoła w Polsce ma obowiązek zapewnić uczniom ciepły posiłek. W większości placówek obiad jest płatny. To oznacza, że problem niedożywienia dzieci z uboższych rodzin wciąż pozostaje nierozwiązany. Partia Razem złożyła w Sejmie projekt ustawy, który ma zmienić tę sytuację. Pod tą inicjatywą podpisali się również posłowie PiS, Lewicy oraz Wolnych Republikanów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą zostać zwolnieni z opłat za obiady, jeśli znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej albo losowej. W praktyce jednak brak jednoznacznych kryteriów sprawia, że dostęp do darmowych posiłków zależy często od uznaniowych decyzji urzędników.

Decyzją marszałka Włodzimierza Czarzastego projekt trafił jednak do sejmowej "zamrażalki". Decyzję tę krytykuje lider partii Razem Adrian Zandberg.

– Pan marszałek zapakował do zamrażarki, konsekwentnie do niej pakuje projekty ustaw partii Razem, włącznie np. z projektem ustawy o bezpłatnym ciepłym posiłku dla dzieci, 250 dni. Mam złą informację dla pana marszałka, właśnie ten jego mechanizm został lekko nadwyrężony, bo przy pomocy podpisów poselskich zmusiliśmy Sejm do tego, żeby musiał zająć się na pierwszym czytaniu tą ustawą – powiedział poseł na antenie Polsatu News.

Zandberg krytykuje rząd

Polityk stwierdził również, że rząd Donalda Tuska nie działa dobrze i rozczarował swoich wyborców.

– To jest naprawdę prosta sprawa. Albo uważasz, że ten rząd działa dobrze, że spełnia zobowiązania wobec wyborców, albo uważasz, że ten rząd rozczarował miliony ludzi. To jest różnica między nami, my w Razem uważamy, że ten rząd rozczarował ludzi, a koleżanki i koledzy z SLD grzecznie głosują w głosowaniach za tymi sprawami, które ludzi rozczarowują. Oni uważają, że rząd jest super i że wszystko jest okej, my uważamy, że jest potrzebna korekta – wskazał.

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