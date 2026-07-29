Kandydat PiS zrugał dziennikarza TV Republika. "Trochę kultury!"

Przemysław Czarnek został poproszony na sejmowych korytarzach o komentarz dotyczący rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Sposób, w jaki dziennikarz TV Republika zadał pytanie nie spodobał się kandydatowi PiS na premiera. Polityk ostro odpowiedział, podkreślając zasługi Mateusza Morawieckiego jako szefa rządu.

Czarnek ostro reaguje na pytanie dziennikarza TV Republika

– Morawiecki mówi, że to wy przeciągacie ten rozwód – zagaił Przemysława Czarnka dziennikarz TV Republika na korytarzach Sejmu.

– Kto? – dopytał polityk.

– Morawiecki i jego ludzie mówią o tym – powtórzył reporter prawicowej stacji.

– Pan Premier Morawiecki – poprawił go kandydat PiS na premiera. – To był premier przez 6 lat bardzo dobrego rządu w Polsce, więc proszę o trochę kultury – dodał.

– Czyli rozstajecie się w zgodzie? – kontynuował niezrażony reprymendą dziennikarz.

– Ja zajmuję się tym, co dyktują mi Polacy. Zajęliśmy się najmem krótkoterminowym, bardzo ładnie Republika to pokazała i Tusk się przyznał, że to jego wina. Można? Można. Zajmijmy się tym – odpowiedział Czarnek.

Frakcja Morawieckiego nie została usunięta z PiS

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". Morawiecki przekazał z kolei, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. W poniedziałek poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z członkostwa w "Rozwoju Plus" i wrócił do PiS. Z kolei Komitet Polityczny PiS ostatecznie nie usunął z partii członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Organ skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.

W reakcji na tę informację Morawiecki, który wcześniej zapewniał, że nie chce być usunięty z PiS, powiedział, że działania kierownictwa PiS są próbą "przeciągania serialu", który – jak stwierdził – nie służy ani ugrupowaniu, ani Polsce. W ocenie byłego premiera, on i jego ludzie zostali już faktycznie "wypchnięci" z ugrupowania.

W środę były premier poinformował o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

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