Kto powinien być kandydatem PiS na premiera? Zaskakujące wyniki sondażu

W nowym sondażu SW Research dla portalu zero.pl, ankietowanych zapytano o to, kto powinien być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

Kto powinien być kandydatem PiS na premiera? Zaskakujący sondaż

Badani w sondażu mieli do wyboru jednego z sześciu polityków: Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego, Zbigniewa Boguckiego, Dominika Tarczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego i Patryka Jakiego.

Aż 31,1 proc. nie potrafiło wskazań odpowiedzi.

32,5 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "żaden z powyższych".

Spośród wymienionych w sondażu polityków, najwięcej głosów otrzymał Przemysław Czarnek – wskazało go 7,4 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł się Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, na którego postawiło 6,9 proc. badanych. Podium zamknął Dominik Tarczyński z wynikiem na poziomie 6,8 proc. wskazań.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Patryk Jaki (6,1 proc.), Jarosław Kaczyński (5,4 proc.) i Tobiasz Bocheński (3,8 proc.).

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera

7 marca Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS, prezentując Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera, wyraził przekonanie, że jest on obecnie właściwym człowiekiem do tej funkcji.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Jarosław Kaczyński.

Sondaż został zrealizowane przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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