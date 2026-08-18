Czy Polacy chcą dalszych rządów koalicji Tuska? Jest sondaż

47,4 proc. Polaków uważa, że obecna koalicja rządząca nie zasługuje na kolejną kadencję, podczas gdy 39,6 proc. badanych jest przeciwnego zdania – wynika z sondażu UCE Research dla Onetu. 12,8 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Ankietowanych zapytano, czy biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska obecna koalicja rządząca zasługuje na kolejną kadencję.

16 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 23,8 proc. – "raczej tak". Po stronie przeciwników kontynuacji rządów obecnej koalicji 16 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", natomiast 31,4 proc. – "zdecydowanie nie". 12,8 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż: Więcej Polaków przeciw kolejnej kadencji obecnej koalicji

Oznacza to, że przeciwnicy pozostania obecnej koalicji u władzy mają przewagę 7,8 pkt proc. nad jej zwolennikami. Największą grupę stanowią osoby zdecydowanie sprzeciwiające się kolejnej kadencji obecnego obozu rządzącego.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI w dniach 14-16 sierpnia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1011 Polaków. Sondaż zrealizowała platforma analityczno-badawcza UCE Research dla Onetu.

Kto będzie rządził po wyborach w 2027 roku?

Wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2027 r. Ich wynik zdecyduje o tym, czy obecna koalicja pod patronatem Donalda Tuska utrzyma władzę, czy też rząd utworzą ugrupowania znajdujące się obecnie w opozycji. Możliwy jest również scenariusz powstania większości złożonej z części obecnej koalicji i części opozycji.

Ostatnie badania poparcia dla partii politycznych dają zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, ale zbyt małe, by mogła rządzić samodzielnie. Co więcej, jej dwaj obecni koalicjanci – PSL i Polska 2050 – plasują się poniżej 5-proc. progu i nie wchodzą do Sejmu.

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