"Pan Leśkiewicz to stan umysłu". Minister uderza w rzecznika prezydenta

Premier zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy ws. obniżki cen paliw. Szef rządu opublikował na platformie X nagranie, które zatytułował: "Cała prawda o cenach paliw".

Donald Tusk podkreślił, że rząd szuka "sposobu, żeby nie zrujnować firm paliwowych, w tym Orlenu, żeby nie doprowadzić do jakichś nadzwyczajnych strat, tylko żeby uszczknąć kawałek tortu z tych nadzwyczajnych zysków i te pieniądze bezpośrednio przeznaczyć na obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, do tego jest potrzebna ta ustawa i wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu (…) ceny regulowane".

– Jak wiecie, tutaj brakuje tylko jednej rzeczy – podpisu prezydenta. I w tej sprawie już nie mam żadnych wątpliwości. Bo okej, można się zgodzić, że on ma inne poglądy, ja mam inne poglądy, są jakieś spory o różne rzeczy, ale tutaj sytuacja jest ewidentna – stwierdził premier.

Leśkiewicz odpowiada na apel Tuska

Na słowa premiera zareagował na antenie Polsat News rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. – W gestii rządu jest obniżenie podatku VAT, akcyzy, opłat, które są składową ceny paliw, takich jak opłata emisyjna, paliwowa, jak marże. To wszystko mógłby rząd zrobić – powiedział przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Leśkiewicz stwierdził również, że Tusk „przywdział taką maskę nobliwego, troszczącego się o Polskę, Polaków przedstawiciela koalicji rządzącej, premiera Rzeczpospolitej".

Kierwiński: Desperacja – nic więcej

Wypowiedź rzecznika prezydenta doczekała się reakcji ze strony rządu.

"Pan Leśkiewicz to stan umysłu. Stwierdził, że Premier sztucznie zawyża ceny paliw, żeby uderzyć w K.Nawrockiego" – napisał na portalu X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Tak, to D. Tusk zaatakował Iran. Tak, to D. Tusk wywołał wojnę na Ukrainie. Wszystko na złość Pani Nawrockiemu" – dodał z ironią polityk Koalicji Obywatelskiej.

Kierwiński skwitował stanowisko rzecznika prezydenta słowami: "Desperacja – nic więcej".

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