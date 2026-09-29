"Pan Leśkiewicz to stan umysłu". Minister uderza w rzecznika prezydenta
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Opinie

"Pan Leśkiewicz to stan umysłu". Minister uderza w rzecznika prezydenta

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Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz Źródło: KPRP/Grzegorz Jakubowski
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził, że "w gestii rządu jest obniżenie podatku VAT, akcyzy, opłat, które są składową ceny paliw". Na jego słowa zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Premier zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy ws. obniżki cen paliw. Szef rządu opublikował na platformie X nagranie, które zatytułował: "Cała prawda o cenach paliw".

Donald Tusk podkreślił, że rząd szuka "sposobu, żeby nie zrujnować firm paliwowych, w tym Orlenu, żeby nie doprowadzić do jakichś nadzwyczajnych strat, tylko żeby uszczknąć kawałek tortu z tych nadzwyczajnych zysków i te pieniądze bezpośrednio przeznaczyć na obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, do tego jest potrzebna ta ustawa i wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu (…) ceny regulowane".

– Jak wiecie, tutaj brakuje tylko jednej rzeczy – podpisu prezydenta. I w tej sprawie już nie mam żadnych wątpliwości. Bo okej, można się zgodzić, że on ma inne poglądy, ja mam inne poglądy, są jakieś spory o różne rzeczy, ale tutaj sytuacja jest ewidentna – stwierdził premier.

Leśkiewicz odpowiada na apel Tuska

Na słowa premiera zareagował na antenie Polsat News rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. – W gestii rządu jest obniżenie podatku VAT, akcyzy, opłat, które są składową ceny paliw, takich jak opłata emisyjna, paliwowa, jak marże. To wszystko mógłby rząd zrobić – powiedział przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Leśkiewicz stwierdził również, że Tusk „przywdział taką maskę nobliwego, troszczącego się o Polskę, Polaków przedstawiciela koalicji rządzącej, premiera Rzeczpospolitej".

Kierwiński: Desperacja – nic więcej

Wypowiedź rzecznika prezydenta doczekała się reakcji ze strony rządu.

"Pan Leśkiewicz to stan umysłu. Stwierdził, że Premier sztucznie zawyża ceny paliw, żeby uderzyć w K.Nawrockiego" – napisał na portalu X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Tak, to D. Tusk zaatakował Iran. Tak, to D. Tusk wywołał wojnę na Ukrainie. Wszystko na złość Pani Nawrockiemu" – dodał z ironią polityk Koalicji Obywatelskiej.

Kierwiński skwitował stanowisko rzecznika prezydenta słowami: "Desperacja – nic więcej".

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Źródło: X / Polsat News, DoRzeczy.pl
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