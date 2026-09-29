Stała baza USA w Polsce? Jest głos z Pentagonu

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił na swojej platformie Truth Social "wspaniałą wiadomość". "Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – napisał.

Przywódca Stanów Zjednoczonych podkreślił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – stwierdził.

Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek sił zbrojnych USA na terytorium naszego kraju na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

Stała baza wojsk USA w Polsce? Pentagon "bada możliwości"

Pentagon potwierdził we wtorek (29 września), że bada możliwość stałego stacjonowania swoich sił w Polsce. Wzmianka na ten temat pojawiła się w oświadczeniu podsekretarza obrony USA Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania Strategii Obrony Narodowej (NDS).

Wiceszef Pentagonu podkreślił, że liczba amerykańskich brygad w Europie spadła z pięciu do trzech w ramach realizacji strategii obronnej USA. Jak stwierdził, w myśl tej strategii, zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, Departament Obrony skupia się na "pokazywaniu [sojusznikom – przy. red.], jak sprostać temu zadaniu". Jedną z wycofanych brygad była ta stacjonująca rotacyjnie w Polsce, druga – w Rumunii.

"Robimy to na poziomie dwustronnym, prowadząc rozmowy techniczne (...) oraz przez inne okazje do bliższej współpracy, takie jak bieżące badanie potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce" – czytamy w dokumencie przesłanym Kongresowi.

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu z podsekretarzem obrony USA rozmawiali wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.

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