"Idzie zmiana". Gociek, Gmyz: PiS może poprzeć postulat PSL
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  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz

"Idzie zmiana". Gociek, Gmyz: PiS może poprzeć postulat PSL

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Przemawia Władysław Kosiniak-Kamysz, w tle politycy PiS
Przemawia Władysław Kosiniak-Kamysz, w tle politycy PiS Źródło: PAP / Tomasz Gzell
DWAJ PANOWIE G . Teraz ma być pragmatycznie i PiS może zniesienie dwukadencyjności poprzeć.

Jak powszechnie wiadomo, Pentagon odwołał wizytę Władysława Kosiniaka-Kamasza. Żeby Amerykanie nie byli stratni, posłano za ocean Sobkowiak-Zalewskiego. Po powrocie oznajmiono, że wbrew zapowiedzi Trumpa baza amerykańska w Polsce to jeszcze nie teraz. Jak komentują złośliwi – znów im się udało odwlec. Tymczasem Radek Sikorski ogłosił, że baza na pewno nie będzie się nazywała Fort Trump.

Tymczasem prezydent Karol Tadeusz za oceanem rozmawiał nie tylko z Trumpem, lecz także z samym sułtanem otomańskim, Recepem Erdoğanem. Jak wiadomo, podczas ich ostatniego spotkania został obdarowany pozłacanym pistoletem. Niestety, w ramach wdzięczności osoba głowy państwa nie stanęła na wysokości zadania i podarowała Recepowi ledwo szablę. My to byśmy się szarpnęli na pozłacaną wyrzutnię Piorun.

Natomiast złe języki z PiS kolportują plotki, że za zamieszanie z tym, że niby za oceanem można sobie za dolary kupić spotkanie z osobą głowy państwa, stoją oczywiście morawianie. Padają nawet dwa imiona: pewnego Marcina i pewnego Pawła.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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