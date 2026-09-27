Neutralność Szwajcarii. Są wyniki referendum

Propozycja nowej regulacji zakładała, że Szwajcaria nie mogłaby przystępować ani nawet współpracować z sojuszami wojskowymi i obronnymi. Jedynym wyjątkiem byłaby sytuacja, w której kraj zostałby napadnięty przez inne państwo. Proponowano również zakaz przyłączania się do sankcji gospodarczych, jeśli taki ruch nie zostałby zatwierdzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Co ciekawe, obecnie neutralność Szwajcarii nie jest szczegółowo opisana w ustawie zasadniczej. Jej uznanie na arenie międzynarodowej sięga aż 1815 roku, kiedy dobiegły końca wojny napoleońskie.

Kto popierał zaostrzenie zasady neutralności?

Inicjatywę popierała prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), a przeciwko zmianom był szwajcarski rząd, a także większość partii politycznych. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Ignazio Cassis, nowe przepisy zaszkodziłyby bezpieczeństwu państwa, a co więcej uniemożliwiłyby wspólne szkolenia prowadzone z Sojuszem Północnoatlantyckim.

– Wyborcy zrozumieli, czego chciała SVP: międzynarodowej izolacji Szwajcarii i uchylania się od odpowiedzialności w czasie, gdy łamane jest prawo międzynarodowe – stwierdziła deputowana Zielonych Sibel Arslan, cytowana przez Reutersa.

Na wynik referendum pozytywnie zareagowała również Ewangelicka Partia Ludowa.

Kolejne referendum w Szwajcarii. Odrzucona propozycja ws. liczby ludności

W czerwcu br. Szwajcarzy w referendum odrzucili propozycję ograniczenia liczby ludności w kraju.

Pod głosowanie trafiła inicjatywa "Nie dla Szwajcarii liczącej 10 milionów mieszkańców", przygotowana przez prawicową Szwajcarską Partię Ludową (SVP). Projekt zakładał wpisanie do konstytucji limitu liczby ludności.

Według założeń do 2050 roku populacja kraju nie mogłaby przekroczyć 10 milionów. Jeśli liczba mieszkańców osiągnęłaby wcześniej 9,5 mln, rząd byłby zobowiązany do wdrożenia działań ograniczających dalszy wzrost. W praktyce mogłoby to oznaczać m.in. zaostrzenie polityki azylowej, ograniczenie łączenia rodzin czy zmianę zasad wydawania pozwoleń na pobyt. W razie dalszego wzrostu populacji Szwajcaria mogłaby zostać zmuszona do wypowiedzenia umowy o swobodnym przepływie osób z UE.

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