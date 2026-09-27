"Sytuacja nieakceptowalna". Poseł Rozwoju Plus o płatnych spotkaniach

Według ustaleń "Newsweeka" i Radia Zet prywatna fundacja organizująca w Nowym Jorku Polish-American Economic Summit oferowała pakiety sponsorskie sięgające 100 tys. dolarów, a najdroższy z nich miał zapewniać możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim.

Informacja wywołała burzę, ponieważ sugerowała powiązanie wysokości wpłaty z dostępem do głowy państwa. Fundacja zaprzecza jednak, by sprzedawała spotkania z prezydentem, twierdząc, że nikt nie wykupił pakietu za 100 tys. dolarów, a umowy sponsorskie nie gwarantowały rozmowy z Nawrockim.

– Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Sam decyduje o tym, z kim i kiedy się spotykam – oświadczył prezydent Karol Nawrocki, pytany o doniesienia na temat płatnych spotkań z nim.

Szczucki: To nie powinno mieć miejsca

Do sprawy rzekomych opłat za spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim odniósł się w niedzielę na antenie Radia Zet poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki.

– Po pierwsze, trzeba jasno powiedzieć, że prezydent absolutnie nie wziął w tym udziału. Od początku mówił, że na taką politykę się nie zgadza. Po drugie, może to jest dobra okazja, żeby przedyskutować, czy politycy w ogóle powinni brać udział w takich przedsięwzięciach komercyjnych – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył Szczucki, "to jest sytuacja nieakceptowalna". – Nie zgadzam się, jeżeli jakiejkolwiek fundacji z lewa, prawa, z centrum przychodzi pomysł, żeby brać pieniądze za spotkania z politykami. To nie powinno mieć miejsca – mówił.

Poseł Rozwoju Plus odniósł się do doniesień, według których pod zaproszeniami podpisywali się współpracownicy prezydenta. – Gdyby tak było, bo ja nie mam takiej wiedzy, to nie byłby to zdrowy mechanizm. Jeżeli ktoś tak zrobił, to popełnił poważny błąd – zaznaczył Krzysztof Szczucki.

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