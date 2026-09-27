Oferta dla premiera

DEKAMERONKI Panie premierze! Uprzejmie proszę, żeby Pan zrezygnował z tych raportów CIA o wojnie.
Raport ten wskazywał na odkrywcze rewelacje, które wymienię (z Pana przemówienia) w punktach:
1. Rosja przygotowuje ataki na państwa NATO, w tym Polskę.
2. Rosja może użyć do tego różnych rodzajów broni, w tym ataku hybrydowego za pomocą dronów i rakiet.
3. Rosja będzie mówiła, że to przypadek, by uchronić się od odpowiedzialności.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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