Oferta dla premiera

Raport ten wskazywał na odkrywcze rewelacje, które wymienię (z Pana przemówienia) w punktach:

1. Rosja przygotowuje ataki na państwa NATO, w tym Polskę.

2. Rosja może użyć do tego różnych rodzajów broni, w tym ataku hybrydowego za pomocą dronów i rakiet.

3. Rosja będzie mówiła, że to przypadek, by uchronić się od odpowiedzialności.