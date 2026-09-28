Wybory w Krakowie. Kompromitująca wpadka sztabu Piątkowskiej

Niedzielne wybory na prezydenta Krakowa zakończyły się zwycięstwem Łukasza Gibały, który zdobył 36,38 proc. wszystkich ważnych głosów. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców powalczy o ostateczne zwycięstwo z popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską, która zdobyła 29,91 proc. Druga tura wyborów odbędzie się za dwa tygodnie, 11 października.

Wpadka sztabu Piątkowskiej

Podczas niedzielnego wieczoru wyborczego sztab Moniki Piątkowskiej zaliczył wpadkę. Podczas gdy kandydatka przemawiała do zgormadzonych w sztabie wyborczym, za jej plecami transmitowano wystąpienie Gibały. W efekcie senator występowała na tle swojego głównego konkurenta do zwycięstwa w wyborach w Krakowie.

W trakcie swojej przemowy Piątkowska podziękowała za wsparcie w trakcie kampanii. Podkreśliła, że wierzy w zwycięstwo za dwa tygodnie.

– To będzie walka o Kraków bezpieczny, stabilny, przewidywalny, Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji, spokojnie i transparentnie, albo Kraków, gdzie zapanuje chaos, albo Kraków, gdzie będziemy obserwowali podpalanie miasta, gdzie będziemy mogli obserwować masowe zwolnienia, które są zapowiadane – wskazała.

Oficjalne wyniki wyborów

Jak wskazano wyżej, najwięcej głosów w I turze wyborów na prezydenta Krakowa zdobyli Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Dalsze miejsca zajęli: kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (44 772 głosy; 17,5 proc.), współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca (17 684; 6,91 proc.), kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek (12 303; 4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (10 523; 4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (947; 0,37 proc.).

Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) dla Polsat News i Newsmax Polska wynika, że Łukasz Gibała może wygrać drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie z wynikiem 57,2 proc. W najnowszym badaniu Monikę Piątkowską wybrało 38,4 proc. ankietowanych.

4,4 proc. respondentów nie wie, na kogo oddać głos.

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