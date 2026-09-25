Nowy sondaż przed wyborami w Krakowie. Niewielka różnica między faworytami

Z nowego sondażu IBRiS dla Polsat News wynika, że pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, które odbędą się w niedzielę, wygrałby bezpartyjny kandydat Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) z wynikiem 27,2 proc.

Nowy sondaż. Gibała przed Piątkowską w pierwszej turze wyborów w Krakowie

Druga jest Monika Piątkowska (wspólna kandydatka KO i PSL), na którą wskazało 23,5 proc. badanych.

Podium zamyka Michał Drewnicki (PiS), którego popiera 15,4 proc. uczestników sondażu.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) z 9,6 proc. wskazań, Aleksandra Owca (Razem) – 9,0 proc, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) – 4,6 proc. oraz Sławomir Pietrzyk (SDPL) – 0,2 proc.

Opcję "nie wiem" wybrało 10,5 proc. pytanych.

Prognozowana przez IBRiS frekwencja w niedzielnych wyborach w Krakowie wynosi od 35 do 43 proc.

Kolejny sondaż: Gibała zdecydowanie wygrywa z Piątkowską w drugiej turze

Z kolei nowego sondażu OGB przeprowadzonego dla portalu lovekraków.pl wynika, że w niedzielnych wyborach na prezydenta Krakowa, najwięcej głosów zdobyłby bezpartyjny kandydat, Łukasz Gibała. 32,88 proc. badanych deklaruje, że odda na niego swój głos.

Drugie miejsce w sondażu zajęła Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL. Uzyskała ona w sondażu 27,78 proc. poparcia.

Trzeci jest Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, z wynikiem na poziomie 16,11 proc.

Kolejne miejsca zajęli w sondażu: Aleksandra Owca z Partii Razem – 11,01 proc., Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy – 7,01 proc. Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej – 5,07 proc. wskazań. Ostatni jest Sławomir Pietrzyk – 0,14 proc.

W drugiej turze wyborów Łukasz Gibała zdeklasowałby Monikę Piątkowską.

Zgodnie z sondażem OGB w drugiej turze Łukasz Gibała zdobyłby – po wyłączeniu niezdecydowanych – 60,61 proc. głosów, a Monika Piątkowska – 39,39 proc.

W pełnych wynikach sondażu, obejmujących także osoby niezdecydowane, Łukasz Gibała uzyskał 51,75 proc. poparcia, a Monika Piątkowska – 33,64 proc. Odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć" wybrało 14,61 proc. respondentów.

Sondaż IBRiS dla Polsat News wykonano w dniach 23-24 września 2026 roku na próbie 1000 osób metodą CATI. Krakowianie ruszą do lokali wyborczych w niedzielę, co oznacza, że cisza wyborcza rozpocznie się o północy w nocy z piątku na sobotę.

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