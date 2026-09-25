Kto wygra wybory w Krakowie? W nowym sondażu jest wyraźny faworyt

Z nowego sondażu OGB przeprowadzonego dla portalu lovekraków.pl wynika, że w niedzielnych wyborach na prezydenta Krakowa, najwięcej głosów zdobyłby bezpartyjny kandydat, Łukasz Gibała. 32,88 proc. badanych deklaruje, że odda na niego swój głos.

Drugie miejsce w sondażu zajęła Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL. Uzyskała ona w sondażu 27,78 proc. poparcia.

Wybory w Krakowie. W pierwszej turze Gibała przed Piątkowską

Różnica między liderami – Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską – wynosi więc 5,1 pkt proc.

Trzeci jest Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, z wynikiem na poziomie 16,11 proc.

Kolejne miejsca zajęli w sondażu: Aleksandra Owca z Partii Razem – 11,01 proc., Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy – 7,01 proc. Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej – 5,07 proc. wskazań. Ostatni jest Sławomir Pietrzyk – 0,14 proc.

W dniu realizacji badania 23,78 proc. ankietowanych nie wiedziało jeszcze, na kogo odda głos albo nie chciało wskazać kandydata, na którego zagłosuje. W prezentowanych wynikach ich odpowiedzi zostały proporcjonalnie rozłożone pomiędzy kandydatów.

Druga tura wyborów w Krakowie. Gibała deklasuje Piątkowską

W drugiej turze wyborów Łukasz Gibała zdeklasowałby Monikę Piątkowską.

Zgodnie z sondażem OGB w drugiej turze Łukasz Gibała zdobyłby – po wyłączeniu niezdecydowanych – 60,61 proc. głosów, a Monika Piątkowska – 39,39 proc.

W pełnych wynikach sondażu, obejmujących także osoby niezdecydowane, Łukasz Gibała uzyskał 51,75 proc. poparcia, a Monika Piątkowska – 33,64 proc. Odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć" wybrało 14,61 proc. respondentów.

Referendum w Krakowie. Mieszkańcy odwołali Miszalskiego z KO

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania, w drodze referendum, Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Badanie na zlecenie portalu LoveKraków.pl przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza. Zrealizowano je 23 i 24 września 2026 roku metodą CATI, czyli telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo. W badaniu wzięła udział reprezentatywna próba 750 pełnoletnich mieszkańców Krakowa. Dobór próby miał charakter kwotowo-losowy, z uwzględnieniem płci i wieku respondentów na podstawie danych GUS.

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