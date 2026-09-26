Francja wraca do Kościoła? 80 tys. młodych ludzi na spotkaniu z papieżem

– Nie lękajcie się tego wezwania – mówił w piątek (25 września) Leon XIV, zwracając się do młodych rozważających kapłaństwo lub życie konsekrowane. Podkreślił, że Kościół we Francji potrzebuje ich zaangażowania. Papież odpowiadał także na pytania uczestników dotyczące wiary, lęku przed przyszłością i życiowego powołania.

W dalszej części spotkania Leon XIV przestrzegał przed samotnością, która – jak mówił – może być ukryta za tysiącami internetowych polubień. Odwołując się do słów św. Pawła, wskazał młodym trzy czasowniki: "uciekaj, podążaj, walcz".

Jednocześnie zaznaczył, że walka, do której wzywa chrześcijan, nie jest walką przeciwko innym ludziom. Jej jedyną bronią ma być miłość, a nie przemoc, pogarda czy ucisk.

Szczególnym elementem czuwania była obecność Świętej Tuniki z Argenteuil, którą według tradycji miał nosić Chrystus podczas Męki.

Paryż. 80 tys. młodych ludzi na spotkaniu z papieżem Leonem XIV na Stade de France

Przed przyjazdem papieża na stadionie odbyło się widowisko przedstawiające postacie świętych związanych z historią Francji. Wśród nich znaleźli się m.in. św. Marcin, św. Genowefa, św. Ludwik, św. Joanna d’Arc, św. Bernadetta Soubirous i św. Teresa z Lisieux.

Spotkanie na Stade de France było jednym z najważniejszych punktów pierwszego dnia czterodniowej wizyty Leona XIV we Francji. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne – bilety rozeszły się w ciągu godziny. Francuskie media informowały po spotkaniu, że stadion wypełniło około 80 tys. młodych osób w wieku od 17 do 35 lat.

Na zakończenie papież zawierzył młodych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, prosząc, aby potrafili kochać, przebaczać i służyć innym. Spotkanie było częścią pierwszej papieskiej wizyty we Francji od 18 lat.

W sobotę (26 września) głównym wydarzeniem dnia będzie msza św. na Place de la Concorde w Paryżu o godz. 15:00. Wieczorem Ojciec Święty uda się do sanktuarium maryjnego Lourdes w Pirenejach.

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