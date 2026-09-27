Polacy przenoszą numery. Jeden operator traci dziesiątki tysięcy

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku między sieciami przeniesiono dokładnie 740 507 numerów. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 839 634. Oznacza to spadek o 99 127 numerów, czyli 11,8 proc. W pierwszym kwartale 2026 roku operatora zmieniło 379 400 numerów, natomiast w drugim – 361 107.

Znacznie ciekawiej wygląda jednak bilans poszczególnych sieci, czyli różnica między liczbą numerów, które dany operator przyjął, a tymi, które zostały od niego przeniesione do konkurencji.

Orange mocno na plusie. Plus stracił ponad 67 tys. numerów

Spośród największych operatorów zdecydowanie najlepiej wypadł Orange. Sieć zakończyła na plusie oba pierwsze kwartały roku. W okresie od stycznia do marca jej bilans wyniósł +17 060 numerów, a od kwietnia do czerwca już +19 834.

W całym pierwszym półroczu daje to +36 894 numery. Oznacza to, że właśnie o tyle więcej numerów przeniesiono do Orange, niż odeszło z tej sieci do innych operatorów.

Zupełnie inaczej prezentują się wyniki Plusa. W pierwszym kwartale jego bilans wyniósł około -31 998 numerów, a w drugim strata zwiększyła się do -35 677. Łącznie oznacza to bilans na poziomie około -67 675 numerów.

Nie znaczy to jednak automatycznie, że Plus stracił dokładnie tylu klientów. Dane dotyczą wyłącznie procesu przenoszenia numerów i pokazują różnicę pomiędzy numerami przyjętymi a oddanymi konkurencji.

Na minusie znalazł się również Play. W pierwszym kwartale bilans operatora wyniósł -11 480 numerów, a w drugim -8 784. Łącznie daje to stratę netto 20 264 numerów.

"Wielka Czwórka" łącznie na minusie

Najmniejszą zmianę odnotował T-Mobile. Po pierwszych trzech miesiącach roku operator znajdował się jeszcze nieznacznie nad kreską z wynikiem +395 numerów. W drugim kwartale sytuacja się odwróciła, a bilans wyniósł -984 numery. W całym półroczu oznacza to niewielki wynik ujemny – -589 numerów.

Po zsumowaniu wyników Orange, Plusa, Play i T-Mobile okazuje się, że tzw. Wielka Czwórka zakończyła pierwsze półrocze z bilansem -51 634 numerów.

Matematycznie oznacza to, że pozostali dostawcy usług komórkowych przyjęli łącznie o 51 634 numery więcej, niż oddali największym operatorom. Beneficjentami migracji mogą być m.in. mniejsze sieci oraz operatorzy wirtualni, czyli MVNO. Na podstawie samych zbiorczych danych UKE nie można jednak stwierdzić, która konkretna marka przejęła największą część numerów odpływających z czterech największych sieci.

Ujemny bilans nie oznacza utraty tylu klientów

Przy interpretowaniu statystyk UKE trzeba pamiętać o ważnym zastrzeżeniu. Bilans przenoszenia numerów nie jest tym samym co zmiana całkowitej liczby klientów operatora.

Dane obejmują wyłącznie numery przenoszone pomiędzy sieciami. Nie uwzględniają nowych numerów uruchamianych przez operatorów, dodatkowych kart SIM, usług M2M ani klientów, którzy całkowicie zrezygnowali z danego numeru.

Dlatego przykładowo wynik Plusa na poziomie około -67,7 tys. nie oznacza automatycznie utraty takiej liczby abonentów. Pokazuje natomiast, że w pierwszej połowie 2026 roku o ponad 67 tys. więcej numerów zostało przeniesionych z Plusa do konkurencji, niż trafiło do Plusa od innych operatorów.