Bosak odpowiada Śpiewakowi. Przypomniał o roli lewicy

Śpiewak w rozmowie z Wirtualną Polską zwrócił uwagę na problem – jak to określił – "demoralizacji lekarzy". Jego zdaniem, zjawisko ma znacznie poważniejszy wymiar niż mogłoby to wynikać z doniesień mediów.

Śpiewak o lekarzach: Elity polskie są gotowe złożyć w ofierze Polaków

– Dlaczego akceptujemy to, że 80 proc. budżetów niektórych szpitali jest przeznaczonych na pensje? Że jacyś lekarze w Polsce zarabiają kilkakrotnie więcej niż na zachodzie Europy? To jest właśnie efekt końcowy neoliberalnej rewolucji. Każdy jest jednoosobową firmą, każdy dostaje procent od zabiegu i każdy chce się jak najbardziej nachapać. Zalegalizowaliśmy korupcję w systemie zdrowia – powiedział Jan Śpiewak.

Jak zaznaczył: "Elity polskie są gotowe złożyć w ofierze Polaków i polskie państwo, byle tylko nie płacić podatków. Tu się nic nie zmieniło od XVII wieku. To jest ten nasz gen samobójczy, że Polska musi popełniać samobójstwo przynajmniej raz na sto lat".

– Marzy mi się społeczeństwo oparte na równości, a nie na podległości. W Polakach są dwa wilki: jeden marzy o sprawiedliwości, drugi wciąż szuka pana i bata. Chcę, żeby ten pierwszy wilk wygrał – powiedział publicysta.

Bosak: Patologiczny model lewicy

Do słów Jana Śpiewaka odniósł się w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Nigdy zbyt wiele przypominania, że ten system 'neoliberalnej rewolucji' w ochronie zdrowia, czyli w praktyce system patologicznego biurokratycznego centralizmu wyjętego spod wszelkiej realnej kontroli, zbudował w Polsce rząd lewicy, niszcząc dorobek odważnej, idącej w dobrą stronę reformy prawicy (zdecentralizowany system kas chorych, wzorowany na modelu niemieckim)" – napisał na portalu X polityk Konfederacji.

Jak zaznaczył Bosak: "Oczywiście wszystkie inne partie, z POPiSem na czele, współodpowiadają za to bo nie tylko nie spróbowały odwrócić patologicznego modelu lewicy, ale nawet go twórczo rozwijały, zaciemniając reguły i dodając pieniędzy i kompetencji bez końca i bez stawiania żadnych weryfikowalnych celów do spełnienia".

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