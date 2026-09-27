"Europa szuka Boga". Zajączkowska-Hernik pod wrażeniem

80 tys. młodych ludzi uczestniczyło w spotkaniu z papieżem Leonem XIV na Stade de France w Saint-Denis pod Paryżem. Papież mówił o wolności, wierze i samotności młodych, apelując do nich, by nie bali się podejmować wyzwań i dawali świadectwo Ewangelii.

Zajączkowska-Hernik: Europa wcale nie umarła

Do wizyty papieża we Francji odniosła się w mediach społecznościowych europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

"Europa wcale nie umarła. Europa szuka Boga" – napisała na portalu X deputowana do Parlamentu Europejskiego.

"Setki tysięcy ludzi na ulicach Paryża. Rodziny, młodzież, dzieci. Tłum wiernych witających papieża Leona XIV i uczestniczących we Mszy Świętej w samym sercu francuskiej stolicy. To obraz Francji, którego zbyt rzadko pokazuje się, mówiąc o współczesnej Europie" – czytamy we wpisie Zajączkowskiej-Hernik.

Europosłanka Konfederacji zwróciła uwagę, że "przez dziesięciolecia wmawiano Europejczykom, że chrześcijaństwo jest przeszłością, a nowoczesność oznacza laicyzację i odcięcie się od własnych korzeni". "Tymczasem we Francji w 2026 roku ochrzczono 13 234 dorosłych – o 28 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad trzykrotnie więcej niż dekadę temu. Najliczniejszą grupę stanowią ludzie w wieku 18-25 lat" – zauważyła.

Zajączkowska-Hernik podkreśliła, że "młodzi ponownie zaczynają szukać wiary, wspólnoty i fundamentów naszej cywilizacji". "I właśnie dlatego Europa potrzebuje dziś odważnej ewangelizacji. Bez pogardy wobec ludzi innej wiary, ale też bez kapitulacji i wstydu za własną tożsamość" – dodała.

Polityk Konfederacji: Europa nie potrzebuje islamizacji. Europa potrzebuje ewangelizacji

Europosłanka Konfederacji zwróciła uwagę na zalew islamskiej imigracji.

"Wraz z masową migracją islam staje się coraz bardziej widoczny w Europie. Część jego współczesnych interpretacji pozostaje w głębokim konflikcie z europejskim rozumieniem wolności religijnej, praw kobiet czy wolności słowa. Odpowiedzią na islamizację Europy nie może być dalsza laicyzacja. Odpowiedzią musi być rechrystianizacja" – napisała deputowana do PE.

Jak zaznaczyła europosłanka, "nie można wygrać walki o własną cywilizację, wstydząc się jej fundamentów". "Jeśli Europa wyrzuci Chrystusa ze swojej przestrzeni publicznej, ktoś inny wypełni powstałą pustkę" – zauważyła Ewa Zajączkowska-Hernik. "Dlatego obrazy z Paryża mają znaczenie większe niż jedna papieska wizyta. Nawet przedstawiciele środowisk muzułmańskich zaczynają zauważać katolickie przebudzenie Francji" – dodała.

"Europa nie potrzebuje islamizacji. Europa potrzebuje ewangelizacji. Europa potrzebuje powrotu do Chrystusa" – podkreśliła europosłanka Konfederacji.

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