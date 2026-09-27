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  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Próg buty

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Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak
Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak Źródło: PAP / Piotr Polak
PŁYWANIE W KISIELU Pani Horna-Cieślak, z łaski Donalda Tuska rzecznik praw dziecka, pokłóciła się na ulicy z inną, przypadkową panią i kazała policji odebrać jej i jej mężowi dzieci.

Policjantka, której to nakazała, posłusznie jej życzenie spełniła, choć ani RPD nie ma żadnych kompetencji, by rozkazywać policji, ani nie miała w ogóle pojęcia, o czyje dzieci chodzi i za co mają być odebrane.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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